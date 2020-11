COVID-19 :

L’arrivée de divers vaccins, comme Pfizer, Moderna ou maintenant Oxford, Ils ont donné beaucoup d’espoir qu’en janvier 2021, une campagne de vaccination massive puisse commencer dans le monde entier. L’ancienne normalité que nous connaissions avant mars et l’arrivée de la pandémie se rapproche de plus en plus, même s’il reste un hiver difficile à traverser. Mais les nouvelles sont positives et, de nombreux experts, optimiste pour le printemps prochain avec 2021.

Malgré tout ce qui a été dit sur les vaccins et leur grande efficacité, De nombreux autres scientifiques ne changent pas d’avis et continuent de refuser de se faire vacciner pour lutter contre le coronavirus. Ou du moins pas jusqu’à ce qu’il y ait plus de données sur les dosages. C’est le cas du directeur du laboratoire de microbiologie de l’Université de Padoue, Andrea Crisanti, qui a insisté, selon le journal italien La Stampa, que, pour le moment, il ne serait pas vacciné contre le COVID-19.

“Je répète que sur la base des connaissances que nous avons aujourd’hui, je ne serais pas vacciné”, indique l’expert, bien qu’il admette également que «S’ils rendaient les données publiques et que la communauté scientifique validé sa qualité, ce serait, je n’en doute pas». Et c’est que le directeur du laboratoire de l’Université de Padoue insiste sur le fait que c’est «une question de transparence: s’ils veulent générer la confiance, il faut être transparent ».

L’expert a poursuivi son discours: «Plus les scientifiques se plaignent du manque d’informations, plus ils l’exigent, plus les gens leur font confiance. Est-il possible que ce mécanisme ne soit pas compris? La transparence est un atout précieux: la confiance. Cette levée de l’isolement qui a eu lieu est absolument déraisonnable, car je n’ai pas dit que je ne recevrais pas le vaccin, mais simplement qu’il fallait que tous les membres de la communauté scientifique aient accès aux données brutes. De cette manière, nous recevons tous le vaccin, sans aucune crainte ni recul ».

En outre, Crisanti a répondu au directeur d’Aifa, Magrini, qui s’est adressé à l’expert comme étant celui qui “a parlé par fatigue et devrait s’excuser”. “Je réponds qu’ils devraient s’excuser parce qu’ils ont approuvé Remdesivir d’une manière précipitée. C’est beaucoup plus important », a ajouté le virologue.