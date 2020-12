COVID-19 :

Plus de 110000 restaurants ont fermé aux États-Unis 1:11

. –– Le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche a averti que les plans de vaccination actuels ne réduiraient pas la propagation du COVID-19 avant au moins la fin du printemps.

Le président Donald Trump a déclaré mardi que le plan de vaccination américain «réduirait rapidement et considérablement les décès et les hospitalisations. Et dans un court laps de temps, je pense que nous voudrons revenir à la normalité. Cependant, son groupe de travail covid-19 avait un autre message pour les États dans un rapport hebdomadaire. Les experts de la Maison Blanche ont fait valoir que les mesures d’atténuation restent essentielles pour éviter une nouvelle contagion.

«La mise en œuvre du vaccin actuel ne réduira pas sensiblement la propagation virale, les hospitalisations ou les décès. C’est jusqu’à ce que les 100 millions d’Américains souffrant de comorbidités puissent être complètement immunisés. Ce qui prendra jusqu’à la fin du printemps », lit-on dans le rapport, obtenu par CNN. «Le changement de comportement et les politiques d’atténuation agressives sont les seuls outils de prévention répandus auxquels nous devons faire face cette poussée hivernale.

L’avertissement du groupe de la Maison Blanche sur la propagation du covid-19

Les rapports sont distribués chaque semaine aux États. A cette occasion, ils ont indiqué que si “l’arrivée imminente des vaccins donne de l’espoir”, l’effet de l’effort mettrait des mois à se matérialiser.

«Les avantages à grande échelle d’une réduction des décès et des hospitalisations ne viendront qu’après des mois de vaccination», note le rapport. Des changements difficiles mais temporaires du comportement personnel sont essentiels pour limiter la maladie et la mort. Ceci jusqu’à ce que nous mettions fin à la pandémie par la vaccination. Ce message doit être transmis fréquemment et par tous les moyens efficaces », a-t-il ajouté.

Le rapport indique que l’augmentation actuelle se poursuit dans «tous les coins des États-Unis. Des petites villes aux grandes villes, des fermes aux communautés côtières.

«Cette augmentation représente l’augmentation la plus rapide des cas. La plus grande propagation de transmission intense, avec plus de 2000 comtés dans les zones rouges covid-19. Et la plus longue durée de hausse rapide, qui entre maintenant dans sa huitième semaine », indique le rapport.

Il a également ajouté que «de nombreux États et gouvernements locaux ne mettent pas en œuvre les mêmes politiques d’atténuation qui ont arrêté la poussée estivale. Cela doit arriver maintenant.

Le document indiquait que les efforts d’atténuation en Europe avaient abouti à une “nette amélioration”. Cependant, il a averti que “la majorité des États-Unis n’atténuait pas de la même manière”.