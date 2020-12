COVID-19 :

le Groupe EULEN, leader dans notre pays dans la fourniture de services aux entreprises et l’une des plus importantes entreprises employeurs de notre pays, a souhaité remercier ses plus de 90000 collaborateurs et ses plus de 7000 clients, le travail et l’engagement manifestés lors de la situation engendrée par COVID-19[FEMININE

Pour ce faire, il a développé une vidéo avec des images des gens de l’entreprise des 14 pays où elle est actuellement présente, puisqu’ils ont joué un rôle fondamental pendant la pandémie en fournissant des services essentiels contre le COVID-19, tant pour les organisations que pour la société en général.

Dans le travail de tous, ils ont rendu possible minimiser le risque de contagion et garantir l’ordre et le fonctionnement des infrastructures essentielles pour le bon fonctionnement des institutions et des services requis par les citoyens.

Lui aussi Grupo EULEN a souligné le rôle important que les gens ont joué qui travaillaient dans les bureaux de l’entreprise ou qui faisaient du télétravail à domicile, conciliant leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, afin de pouvoir poursuivre l’activité de l’entreprise et le service client.

Finalement, vous n’avez pas oublié vos clients, qui ont démontré leur confiance dans l’entreprise et leur grande adaptation dans des moments aussi difficiles, avec lesquels ils espèrent continuer à entretenir une relation durable en tant que partenaire collaborateur.