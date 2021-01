COVID-19 :

Le gouvernement japonais a déclaré aujourd’hui que la nouvelle urgence sanitaire qu’il prévoit de déclarer ce jeudi en raison de l’augmentation continue des infections à covid-19 ne modifiera pas les plans pour l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain.

Le porte-parole du gouvernement, Katsunobu Kato, a noté mercredi que l’imposition de nouvelles restrictions à Tokyo et dans ses environs n’est pas liée au calendrier des Jeux, dont les préparatifs se déroulent moins de 200 jours avant l’événement.

“Cette déclaration de l’état d’urgence ne prend pas en compte la situation des Jeux, mais une décision sera prise en fonction de la situation du nombre de personnes infectées à Tokyo et dans les trois préfectures voisines », a déclaré Kato lors d’une conférence de presse, interrogé sur la question.

“Nous recherchons une mesure dans une période limitée pour pouvoir contrôler et arrêter la propagation des infections”, a déclaré le porte-parole de l’exécutif au sujet du nouvel état d’urgence, qui devrait entrer en vigueur vendredi et durer un mois dans un premier temps.

Les autorités japonaises et le comité d’organisation “continuent de travailler pour pouvoir organiser des Jeux réussis” et pour “contrôler la situation”, a déclaré Kato, qui a rappelé qu’un ensemble de propositions sanitaires ont déjà été élaborées pour garantir la sécurité des athlètes et du public pendant les JO.

Le comité d’organisation de Tokyo prévoit de prendre une décision en mars prochain sur les mesures qui seront appliquées aux athlètes, ainsi que sur la participation du public à l’événement sportif qui se tiendra entre le 23 juillet et le 8 août prochains.

La déclaration de l’état d’urgence à Tokyo et dans ses environs entraînera principalement des restrictions sur les horaires des bars et restaurants, entre autres mesures, et n’entraînera en aucun cas le confinement de la population.

Ces nouvelles restrictions viennent dans le but d’arrêter la nouvelle vague d’infections qui affecte le Japon et en particulier Tokyo, où ce mercredi 1500 infections quotidiennes ont été dépassées, un nouveau record depuis le début de la pandémie.

Après avoir détecté de nouvelles souches du virus au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, Le Japon applique également de fin décembre à fin janvier l’interdiction totale d’entrée pour les voyageurs étrangers, à quelques exceptions près.