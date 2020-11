COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les masques sont immergés dans la routine quotidienne de personnes. Pour cette raison, une startup japonaise, Robotique Donut, a vu une opportunité de marché. Ils ont publié un masque intelligent de haute technologie sur les revêtements du visage et conçu pour faciliter la communication et la distanciation sociale.

Le C-Face Smart pPeut transcrire des phrases, amplifier la voix de l’utilisateur et traduire la parole en huit langues différent Bien que oui, il n’offre pas de protection contre le coronavirus en raison des coupures à l’avant, qui ils sont vitaux pour la transpiration.

Il est conçu pour être utilisé sur un masque standard, comme l’a expliqué le PDG de l’entreprise, Taisuke Ono, sur CNN. Fait de plastique blanc et silicone, a un intégré microphone qui se connecte au smartphone via Bluetooth. Votre système peut traduisez entre japonais et chinois, coréen, vietnamien, indonésien, anglais, espagnol et français.

Travailler sur un robot

Avant que la crise sanitaire n’éclate, Donut Robotics développait le logiciel de traduction pour un robot nommé Cinnamon. Mais quand le virus est arrivé, le projet a été suspendu. À divers ingénieurs d’équipe ils ont eu l’idée d’intégrer un tel logiciel dans un masque, à l’origine du C-Face Smart.

Marché en croissance

Le marché des masques est en plein essor compte tenu du caractère obligatoire de son utilisation dans la grande majorité des pays du monde. Voyant l’opportunité de monétiser sa technologie de traduction, Donut Robotics la lancé une collecte de fonds en juin sur la plateforme de financement participatif japonaise Fundinno qui a été un succès.

Il est prévu que le premier envoi distribué est au Japon en décembre et son prix sera compris entre 40 et 50 dollars. L’entreprise ne se développera pas à l’étranger avant avril 2021, bien que déjà il a suscité l’intérêt de pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis.