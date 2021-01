COVID-19 :

La pandémie de coronavirus menace à nouveau les Jeux olympiques de Tokyo six mois après le début de leur célébration après avoir été reporté à cette année.

Ce jeudi, le Premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, a déclaré l’état d’urgence à Tokyo et dans les préfectures de Kanagawa, Saitama et Chiba pendant un mois (jusqu’au 8 février) pour arrêter l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays japonais, ce qui signifiera plus de restrictions, mais sans atteindre la garde obligatoire.

Lors de la conférence de presse Suga a assuré que “notre priorité est la protection de la vie des citoyens” et a également révélé que ce nouvel état d’urgence sera plus limité que celui du printemps dernier.

La décision intervient après que Tokyo ait enregistré jeudi 2447 nouveaux cas de coronavirus dans la ville, son record depuis le début de la pandémie. En outre, Tokyo a eu un quart de toutes les infections à coronavirus totales en Le Japon, qui s’élève déjà à 263 638 avec 3 831 décès. Des chiffres qui inquiètent le pays japonais et qui, s’ils continuent de croître, pourraient provoquer une nouvelle crise sur la célébration des Jeux Olympiques de Tokyo.

“Nous allons organiser les Jeux de manière stable et sûre”

Le Premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, a réaffirmé ce jeudi que le pays accueillera les Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain de manière “stable et sûre”, après avoir déclaré un nouvel état d’urgence sanitaire dans la capitale en raison de l’augmentation record des infections au COVID-19.

«Premièrement, nous allons tout mettre en œuvre pour vaincre le covid. Et nous allons organiser des Jeux olympiques sûrs et stables. prendre toutes les mesures nécessaires », a déclaré Suga lorsqu’on lui a demandé si l’application de cette mesure extraordinaire pouvait affecter l’événement olympique.

Le dirigeant japonais a déclaré que les hôtes et le Comité international olympique “continueront à travailler” pour organiser les Jeux “sans faute”. et dans les délais prévus, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé le nouvel état d’urgence pour Tokyo et ses environs.

Cette mesure, qui sera en vigueur jusqu’au 7 février dans un premier temps, entraîne des restrictions sur les heures d’ouverture des bars et restaurants et la recommandation du télétravail, entre autres restrictions qui n’incluent pas le confinement de la population.

Suga a également exprimé sa confiance que le début des campagnes de vaccination dans différents pays et au Japon, où le médicament ne devrait commencer à être distribué qu’à la fin du mois de février, il “changera l’atmosphère du peuple japonais” avant les Jeux.

“Mais notre souci maintenant est de contrôler les infections.”, a souligné le président japonais.

Le soutien populaire aux Jeux chez les Japonais a diminué au cours des derniers mois de l’année dernière Cela est principalement dû à la propagation continue du coronavirus dans le pays, selon différentes enquêtes publiées par les médias locaux.

Une interrogation de la chaîne de télévision publique NHK a montré que 32% des personnes interrogées étaient favorables à l’annulation des Jeux définitivement, alors que 31% étaient en faveur de les reporter à nouveau et 27% acceptaient de garder la date.

Les Jeux de Tokyo sont programmés du 23 juillet au 8 août, après avoir été retardé d’un an en mars dernier en raison de la pandémie.