COVID-19 :

. – Le ministère japonais de la Santé a signalé que plusieurs passagers qui, début janvier, ont voyagé depuis le Brésil, se sont mis en quarantaine et ont été testés positifs au COVID-19, ont été infectés par une variante du virus qui semble similaire aux variantes vues par première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Les quatre passagers se sont rendus dans l’État brésilien d’Amazonas et ont atterri à l’aéroport de Haneda à Tokyo le 2 janvier, a annoncé dimanche le ministère japonais de la Santé dans un communiqué.

Le ministère brésilien de la Santé a déclaré avoir été informé par son homologue japonais samedi.

Les autorités sanitaires sont préoccupées par les nouvelles variantes du virus, telles que celles identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, car elles semblent être plus facilement transmises. Il n’y a aucune preuve que les nouvelles variantes du virus comme celles vues pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud sont plus dangereuses ou peuvent échapper aux effets des vaccins.

Le ministère japonais de la Santé ne peut pas encore dire si la variante trouvée chez les passagers en provenance du Brésil est plus transmissible.