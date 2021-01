COVID-19 :

Tokyo . – Une partie du Japon pourrait entrer en état d’urgence cette semaine alors que le pays est aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus, dont plusieurs ont été liés à une nouvelle variante potentiellement plus infectieuse.

Lors d’une conférence de presse pour la nouvelle année lundi, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré qu’une déclaration d’urgence était à l’étude et s’appliquerait à Tokyo et aux trois préfectures voisines de Chiba, Saitama et Kanagawa. Les gouverneurs des quatre régions ont exhorté Suga à le faire maintenant, à mesure que les cas augmentent.

“Si nécessaire, nous n’hésiterons pas à envoyer du personnel médical des Forces d’autodéfense”, a ajouté Suga. Il a déclaré que le gouvernement soutiendrait les établissements médicaux pour s’assurer qu’ils ne soient pas débordés.

Suga n’a pas indiqué quand le gouvernement prendrait une décision ou quelles restrictions pourraient être annoncées. Le premier état d’urgence au Japon, déclaré au printemps dernier, relativement tôt dans la pandémie, a duré plus d’un mois et a conduit à la fermeture d’écoles et d’entreprises non essentielles.

Les autorités japonaises sont actuellement limitées dans leurs pouvoirs pour punir ceux qui violent les restrictions, même en état d’urgence, ce que le gouvernement Suga prévoit de changer pour permettre aux gouvernements locaux d’appliquer les mesures.

Le Premier ministre japonais en difficulté pour gérer la pandémie

Le Premier ministre, qui a pris le pouvoir en septembre dernier après la démission de Shinzo Abe, a vu son taux d’approbation baisser ces dernières semaines, en partie en raison de sa gestion de la pandémie.

Dimanche, le Japon a enregistré 3 150 nouveaux cas et 51 décès, portant le total national à 244 559 infections et plus de 3 600 décès. La région du Grand Tokyo a été parmi les plus durement touchées, avec 816 nouveaux cas dimanche après avoir enregistré jeudi dernier un nouveau record en une journée de 1337.

Le Japon a confirmé ses premiers cas de la nouvelle variante potentiellement plus infectieuse du coronavirus britannique la semaine dernière, incitant le gouvernement à interdire à tous les voyageurs étrangers d’entrer dans le pays.

Les cas à travers le pays ont grimpé en flèche ces dernières semaines, en partie en raison du froid hivernal et de la fatigue due à la distanciation sociale.

Le Japon a été l’un des premiers pays à avoir frappé la pandémie, mais le gouvernement a réussi à tenir les cas à distance en adoptant des contrôles aux frontières stricts, en investissant dans la recherche des contacts et en faisant pression sur ses citoyens pour qu’ils pratiquent la distanciation sociale. Les efforts ont été couronnés de succès et le Japon a réussi à éviter le type de confinement strict imposé dans d’autres régions du monde.

“Réponse lente et déroutante”

Les responsables de la santé japonais ont sans cesse exhorté les citoyens à réduire leurs activités quotidiennes, à rester vigilants et à ne dîner qu’en petits groupes, mais cela ne semble plus suffisant pour arrêter la propagation de la pandémie.

«La réponse du Japon est trop lente et déroutante, reflétant un manque de leadership et de stratégie. D’une part, ils ont encouragé les voyages intérieurs et les repas à l’extérieur, d’autre part, ils ont simplement demandé aux gens d’être prudents », a déclaré Kenji Shibuya, directeur de l’Institut pour la santé de la population au King’s College de Londres. “Fondamentalement, le gouvernement demande aux gens de se comporter correctement sur une base volontaire, mais ils ne font pas plus que cela.”

Suga a rejeté les appels à déclarer l’état d’urgence en novembre, citant l’avis d’un comité consultatif selon lequel les hôpitaux étaient encore relativement vides. Cependant, le nombre total de cas au Japon a plus que doublé depuis lors.

On pense que les autorités japonaises hésitent à introduire une fermeture ou d’autres mesures d’urgence par crainte de nuire à l’économie. Le pays est également une fois de plus confronté à des décisions difficiles concernant les Jeux olympiques, qui devaient avoir lieu l’été dernier, mais qui ont finalement été reportés à mesure que la pandémie se propageait dans le monde.

Qu’arrivera-t-il aux Jeux olympiques?

Les Jeux de Tokyo sont prévus du 23 juillet au 8 août 2021, selon le Comité International Olympique, avec des cérémonies d’ouverture et de clôture réduites conformément à une “simplification générale des Jeux”.

La question de savoir si et combien de spectateurs étrangers seront autorisés à assister aux Jeux olympiques sera résolue dans les premiers mois de l’année.

Le succès des Jeux olympiques dépendra probablement de la rapidité avec laquelle les calendriers de vaccination pourront être mis en œuvre dans le monde, en particulier au Japon. Les programmes de vaccination ne commenceront au Japon que fin février, loin derrière d’autres pays. Lors de la conférence de presse de lundi, Suga a déclaré que les travailleurs médicaux de première ligne et les personnes âgées seraient les premiers groupes à recevoir les vaccins. Il a ajouté que le gouvernement avait avancé le calendrier en raison de la dernière épidémie.

Cependant, les autorités japonaises devront également s’attaquer à ce qui devrait être une antipathie généralisée envers la réception du vaccin: le Japon est “parmi les pays ayant le moins confiance dans les vaccins au monde”, selon une étude récente de The Lancet.

Suga a promis de “prendre les devants” dans la vaccination et a déclaré lundi que des Jeux olympiques réussis serviraient de “preuve que les humains ont vaincu le coronavirus”.

Junko Ogura a rapporté de Tokyo, Japon, James Griffiths a rapporté de Hong Kong. Joshua Berlinger et Selina Wang de CNN ont contribué à ce rapport.