Le ministère japonais de la Santé a indiqué que une nouvelle variante du coronavirus a été détectée chez quatre voyageurs est arrivé de l’état brésilien d’Amazonas. On peut dire que cette nouvelle souche diffère des variantes très contagieuses de la Grande-Bretagne et de l’Afrique du Sud. Takaji Wakita, le directeur de l’Institut national des maladies infectieuses (NIID), a déclaré qu’à ce jour, il n’y a pas de données pour montrer que c’est aussi le cas, bien qu’il y ait quelques indications, telles que son grand nombre de mutations. Il faut rappeler que le monde entier suit avec une grande inquiétude les éventuelles mutations du coronavirus, comme c’est le cas de la souche britannique, qui s’est propagée si rapidement.

Nouvelle variante du coronavirus détectée au Japon

L’augmentation des cas de coronavirus à travers le Japon serait due à la nouvelle variante britannique, dont 7 cas ont déjà été détectés. Les mesures pour empêcher l’accès au pays ont été prises le 28 décembre lorsque les autorités ont interdit l’entrée dans le pays aux étrangers qui n’y résident pas en permanence. Malgré l’incidence du Covid-19 dans le monde, ils peuvent se vanter d’avoir, depuis le début de la pandémie, des chiffres d’incidence très faibles.

Le 2 janvier, quatre voyageurs arrivés à l’aéroport de Haneda à Tokyo ont été mis en quarantaine, où a commencé à montrer des symptômes et a été testé positif au COVID-19. Un homme dans la quarantaine avait du mal à respirer et a dû être hospitalisé. Une femme de 30 ans présentait divers symptômes, comme un mal de tête. Un adolescent avait de la fièvre, tandis qu’une femme de la même tranche d’âge n’avait aucun symptôme.

Grâce à une analyse menée par le NIID, les spécialistes ont découvert qu’il s’agissait d’un nouveau type de virus, avec quelques mutations répandues dans les variantes britanniques et sud-africaines et avec quelques différences. Rapidement, du personnel qualifié du pays japonais est intervenu sur la question et ces cas ont été isolés et étudiés en profondeur.

Mutations de la variante japonaise

La nouvelle variante japonaise, du Brésil, a 12 mutations. L’un d’eux a déjà été trouvé dans les souches du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, qui implique que cette variante est également très contagieuse.

Cette nouvelle, trois jours seulement après que le Japon a déclaré l’état d’urgence, est très inquiétante. Ces dernières semaines, il y a eu une forte augmentation des cas de coronavirus dans le pays Japon, avec un total de 289 000 personnes infectées et 4 061 décès. Plus de 6000 infections quotidiennes ont été signalées à travers le Japon, mais ce samedi 7000 cas quotidiens ont été dépassés, pour la troisième journée consécutive.

Le Premier ministre Yoshihide Suga approuvé mesures restrictives à Tokyo et dans les régions environnantes de Kanagawa, Chiba et Saitama, où les bars et restaurants sont fermés depuis au moins un mois. La préfecture de Gifu a fait de même, tandis que le Premier ministre a annoncé qu’il lui faudrait quelques jours pour décider d’étendre l’état d’urgence déclaré par la pandémie à Osaka, Kyoto et Hyogo.

Que sait-on de la nouvelle variante du Japon?

Experts NIID, qui ont déjà informé l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, de la nouvelle souche, a déclaré aux médias que ce que l’on sait de la nouvelle variante se limite à sa constitution génétique. C’est vraiment une étape très précoce dans l’étude de cette variante, et il n’y a pas encore beaucoup de données disponibles.

Le communiqué de presse précise que les analyses ont révélé la mutation N501Y dans la région de contact clé de la protéine de pointe. Cette mutation est présente dans la variante britannique et sud-africaine, mais le variant comprend également la mutation E484K, qui n’est présente que dans la souche sud-africaine.

Le total des mutations trouvées était de 12. La nouvelle souche est également connue pour manquer de soi-disant abandons d’acides aminés à diverses positions.

Les conséquences possibles de cette variante

Pour le moment, il n’y a plus de données. La nouvelle a été confirmée dimanche 10, pour lequel on s’attend à ce qu’au cours de la semaine les répercussions soient connues, ainsi que la confirmation de l’efficacité des vaccins actuellement administrés contre la nouvelle variante, ainsi que pour les dernières mutations, considérées comme les plus contagieuses. .

La semaine dernière, Pfizer a annoncé que son vaccin est efficace contre la souche apparue pour la première fois au Royaume-Uni. Cependant, l’étude qui a produit ces données n’a pas pris en compte une mutation clé de la souche sud-africaine, celle que les chercheurs étudient actuellement.

Cependant, selon le communiqué de presse, la nouvelle mutation semble également très contagieuse, pour laquelle il devra également être pris en compte.

