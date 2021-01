COVID-19 :

Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a alerté sur son compte Twitter le grand nombre de symptômes inconnus que le coronavirus peut provoquer: “une personne sur cinq avec COVID a des symptômes moins courants qui ne figurent pas sur la liste officielle du UK Public Health System (PHE), comme éruptions cutanées».

A souligné le ‘Langue COVID’ comme l’un de ces nouveaux symptômes qui passent encore inaperçus, mais qui deviennent très courants. Accompagnez votre mise en garde d’une image dans laquelle vous pouvez voir une langue tachée ou décolorée. Émergent également “D’étranges ulcères dans la bouche”. Compte tenu du manque de connaissances qui existe encore sur le comportement du coronavirus, l’épidémiologiste britannique conseille rester à la maison “si vous avez un symptôme étrange ou même juste un mal de tête et de la fatigue”.

Améliore le sens du goût en même temps

Le National Health Service (NHS) indique que les trois symptômes les plus courants du COVID-19 sont fièvre, la toux continue et la perte d’odeur ou de goût. Pour sa part, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) inclut d’autres symptômes tels que fatigue, des douleurs et inconvénient, mal de gorge, conjonctivite et décoloration des doigts des mains ou des pieds.

Maintenant, le “langage COVID” a également été détecté “assez fréquemment” chez des patients infectés, comme le confirme David Strain, médecin du Royal Devon and Exeter Hospital au Royaume-Uni, au HuffPost UK. «Au début, nous l’avons traité comme si c’était candidose buccale (candidose), mais ne semble pas répondre. Maintenant nous regardons et remarquons que s’améliore, généralement à peu près au même moment que le sens du goût s’améliore», Vous avez spécifié.

L’une des conditions liées au COVID-19, car il est très rare, est le langue géographique. «C’est une maladie rare qui il n’affecte qu’environ 2% de la population», A également déclaré le porte-parole de l’Association dentaire britannique, Damien Walmsley, à ce média. Cependant, «à l’heure actuelle, il n’y a aucun lien avec le COVID, le cancer de la bouche ou toute autre condition médicale». C’est ce qu’on appelle une langue géographique car des taches blanches irrégulières font que la langue ressemble à une carte.