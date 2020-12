COVID-19 :

. – Un autre gros chat a été testé positif au coronavirus. Cette fois, il s’agit d’un léopard des neiges dans un zoo du Kentucky. Il s’agit de la sixième espèce animale dont il est confirmé qu’elle a été infectée par le virus après avoir été en contact avec des humains.

Cette femelle léopard des neiges de 5 ans appartient au zoo de Louisville, au zoo et au service d’inspection de la santé animale et végétale du département américain de l’Agriculture a confirmé vendredi.

Deux autres léopards des neiges mâles ont également montré des symptômes bénins et les résultats des tests sont en attente, a déclaré le zoo. Les trois léopards, dont les symptômes se limitent à une respiration bruyante et à une toux sèche, devraient se rétablir complètement, a déclaré le directeur du zoo de Louisville, John Walczak, dans un communiqué filmé.

Les léopards ont probablement été infectés par contact avec un membre du personnel asymptomatique. Cela se serait produit “malgré les précautions prises par le zoo”, a précisé le service d’inspection sanitaire des animaux et des végétaux.

Il est peu probable que les léopards, ou d’autres animaux, présentent un risque significatif de transmission du virus aux humains. Ceci, puisque covid-19 se transmet principalement entre les personnes.

Au-delà du léopard des neiges: d’autres animaux infectés par le covid-19

Les léopards des neiges sont l’une des six espèces animales au moins qui ont été infectées par le coronavirus après avoir été en contact étroit avec des humains. Le premier était un tigre malais du zoo du Bronx, qui a été testé positif au coronavirus en avril après avoir montré des symptômes de maladie respiratoire. À la fin du mois, huit des grands félins du zoo, dont quatre autres tigres et trois lions africains, avaient été testés positifs pour le virus.

Un petit nombre de chiens et de chats ont été infectés par le virus aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Dans la plupart des infections animales, le coronavirus n’est pas mortel, bien que des épidémies de COVID-19 dans les fermes à fourrure aux États-Unis et à l’étranger aient tué des milliers de visons.