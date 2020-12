COVID-19 :

La mairesse de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a confirmé lundi qu’elle avait été testée positive au COVID-19.

Levine Cava a déclaré sur son compte Twitter que son mari, le Dr Robert Cava, avait été exposé par l’un de ses patients et qu’il avait également été testé positif au coronavirus. Ils présentent tous deux des symptômes bénins et sont en quarantaine.

“Notre famille n’est pas différente des milliers d’autres familles qui sont exposées à un risque accru d’exposition du fait du sacrifice des travailleurs de la santé et de ceux qui sont en première ligne – les héros et les héroïnes qui travaillent pour nous protéger”, a-t-il déclaré. Levine Cava dans une série de tweets. “Je lui suis plus que jamais reconnaissante de son courage.”

Levine Cava a déclaré qu’elle avait été exposée pendant les vacances de Thanksgiving et qu’elle n’avait eu aucun contact personnel avec les employés du comté.

Mes pensées vont à tous les médecins, infirmières, travailleurs de la santé, policiers et pompiers de notre communauté qui continuent de servir et de protéger les résidents de Miami-Dade malgré de grands risques personnels pour eux-mêmes et leurs proches. – Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) 30 novembre 2020

L’ancien maire et désormais élu au Congrès Carlos Giménez a annoncé la semaine dernière que lui et sa femme avaient été testés positifs pour le coronavirus.