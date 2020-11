COVID-19 :

EL PASO, Texas – Dans une interview avec CNN, le maire de la ville d’El Paso, Dee Margo, a parlé de l’augmentation des infections au COVID-19 dans cette communauté, une situation qui a fait d’El Paso un intérêt national. parce qu’il est devenu l’épicentre de la pandémie.

“37 pour cent des cas positifs provenaient des magasins et des achats, 22,5 pour cent des restaurants et 19 pour cent, près de 20 pour cent, provenaient de voyages au Mexique”, a déclaré Margo dans l’interview susmentionnée, faisant référence à l’augmentation de cas signalés du 6 au 20 octobre 2020.

En raison de la crise à laquelle est confronté le comté d’El Paso, les autorités locales ont installé des tentes médicales dans les hôpitaux pour aider avec le nombre de patients qui viennent quotidiennement pour des soins médicaux.

De même, les installations du centre de conventions d’El Paso ont été utilisées pour créer un espace permettant d’assister plus de patients infectés par le virus. Selon le maire, le centre dispose de 50 brancards, mais un total de 100 pourrait être hébergé.

«Le gouverneur nous a fourni toutes les ressources dont nous avons besoin. Nous n’avons aucune donnée sur les matériaux d’essai ou les EPI. Ils nous ont envoyé environ 800 personnes de personnel médical, médecins et inhalothérapeutes. Ces gens sont en première ligne et ils travaillent 12 heures par jour et ce sont eux qui sont fatigués et épuisés et j’essaie de comprendre comment tout mettre en place », a déclaré le maire.

Interrogé sur les mesures de prévention qui ont été mises en œuvre et sur une possible fermeture totale dans le comté, Margo a indiqué que la seule personne qui pourrait ordonner une fermeture totale de l’économie serait le gouverneur de l’État du Texas, Greg Abbott.

D’autre part, le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, a mis en place un couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin applicable dans toutes les régions du comté, ce que Margo a mis en doute mais a déclaré qu’elle acceptait de le faire cap.

“Mon problème avec ceci est que je suis très en faveur de la persuasion morale et que je m’assure que les gens comprennent que vous devez faire cela et envoyer un message et faire ce que vous pouvez faire”, a déclaré le maire. «Mais je suis également préoccupé par notre capacité à appliquer réellement quelque chose que nous exigeons, mais nous suivrons votre ordre comme indiqué.