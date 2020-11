COVID-19 :

Nous sommes au milieu de la deuxième vague du coronavirus, avec certaines voix pointant déjà vers le confinement dans un temps très court en Espagne.

Il existe de nombreuses causes qui ont conduit à ce problème, et l’une d’elles est l’irresponsabilité de certains citoyens lorsqu’ils organisent des fêtes et réunions de masse lorsque le conseil était de restreindre le plus possible les contacts sociaux.

Compte tenu de cela, un court métrage de l’Institut du cinéma des îles Canaries réalisé par Willy Suárez parcourt les réseaux pour comment en une minute il parvient à lancer un message austère qui remue les consciences.

La scène est la suivante: un jeune homme est à une fête sans masque, en train de fumer et de ne pas garder une distance de sécurité. Soudain, il reçoit un appel de sa mère, qui le traite de peur. Il lui dit qu’il étudie chez un ami.

«C’est ta grand-mère. Elle est très malade, elle est admise à l’hôpital. Il peut à peine respirer »dit la femme. “Mais je suis allé la voir l’autre jour et elle était parfaite,” répondit le jeune homme.

“Il a COVID, sûrement il ne passera pas ce soir. Mais on ne sait pas comment il aurait pu l’attraper. Vous n’êtes pas sorti pour faire la fête? “, Quelque chose que le fils nie. A ce moment-là, ils se disent au revoir, et le jeune homme est choqué par la nouvelle qu’il a reçue.

La vidéo est viralisée par différents réseaux sociaux qui envoient ce message qu’il faut être prudent, car le virus, à tout moment, peut attaquer n’importe lequel d’entre nous.