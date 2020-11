COVID-19 :

Le marathon et semi-marathon Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition présente le dispositif médical et médical complet qui accompagnera l’organisation de cet événement auquel environ 300 athlètes professionnels participeront le 6 décembre, une édition spéciale marquée par des restrictions et les mesures de sécurité qui ont causé la pandémie mondiale de COVID-19.

Après avoir annoncé votre parcours réduit à un (demi) et deux tours (marathon) et un accès restreint au public dans les zones de départ et d’arrivée de la Cité des Arts et des Sciences, L’Organisation a expliqué les différentes mesures et actions qui seront menées créer une bulle de santé autour des coureurs d’élite, ainsi que des mesures de sécurité exceptionnelles pour garantir un grand événement sportif avec un risque pour la santé minime également pour les personnes qui travailleront dans cet événement, ce qui est d’une importance vitale pour qu’il se déroule maintenant que pour de nombreux athlètes qui se rendent à Valence, l’objectif est la qualification olympique.

Le test aura son propre dispositif médical, coordonné par Luis Cort, directeur médical du marathon de Valence, qui a fait partie du groupe de travail international pour aborder la célébration des événements sportifs post-COVID-19, et qui a conçu un protocole médical strict. «Lorsque nous appliquons les mesures de prévention de cette course, le risque est modéré et c’est de cela qu’il s’agit. D’une carrière qui ne présente pas de risque pour la ville », a déclaré le Dr Cort, qui a expliqué en détail le protocole et le dispositif médical et de santé que comportera cette Elite Edition.

Les athlètes internationaux, venant de plus de 40 pays à travers le monde, doivent effectuer un test PCR à l’origine et l’envoyer à Circular-Lab, le conseil externe avec lequel le test collaborera pour collecter toutes les données et garantir, si nécessaire, la traçabilité des pas des athlètes de leur origine à leur destination à Valence. Luis Samaranch, directeur marketing de cette plate-forme numérique avancée, qui permet d’intégrer, de numériser et d’interpréter une grande quantité de données, a déclaré qu ‘”avec Connect-by Circular-Lab, nous avons la sécurité de contrôler tout risque éventuel, car nous avons tous les informations nécessaires en temps réel, nous permettant d’anticiper toute situation et avec des protocoles clairement définis par des outils d’intelligence artificielle. “

C’est la deuxième fois que Valencia Ciudad del Running s’appuie sur la plate-forme Connect by Circular-Lab pour maintenir la sécurité de la compétition, tant pour les athlètes que pour leur environnement, après la journée du record du monde NN Valencia, qui a eu lieu. avec succès. Cet outil offre la sécurité d’avoir un événement massif sans COVID, ce qui est possible grâce à la mise en place de protocoles préconçus adaptés à toutes les phases de la compétition, de la prévention à la détection, à l’action et à l’adaptation dans le cas où un athlète est positif.

À leur arrivée à Valence, tous les athlètes, entraîneurs et managers s’isoleront dans les deux hôtels bulles que l’Organisation a fermé pour cet événement (avec l’AC Hotel Valencia comme siège principal de l’élite), où ils seront à nouveau soumis à un PCR avant leur participation. Pour cela, il aura l’aide de Bionos Biotech, le laboratoire en charge de s’assurer que le test est réalisé avec les plus hauts standards de sécurité sanitaire.

Bionos développera une analyse PCR à partir d’échantillons nasopharyngés et oropharyngés, pour identifier la présence de COVID-19 chez les athlètes qui vont participer, ainsi que dans leur environnement proche (entraîneurs, managers, etc.). José Luis Mullor, directeur scientifique du laboratoire Bionos, situé à l’hôpital La Fe de València, a expliqué que “des tests PCR seront effectués pour se conformer aux normes de sécurité les plus élevées, étant le test de référence avec la sensibilité la plus élevée pour le contrôle du virus. Les résultats seront disponibles le jour même du prélèvement, 48 heures avant la course, pour s’assurer que le test est effectué dans des conditions “sans covid”.

L’échantillonnage aura lieu le vendredi 4 décembre dans les hôtels où résideront les athlètes, fournir les résultats le même jour de l’échantillonnage et aucun athlète avec un résultat positif ne commencera le dimanche.

Un appareil de suivi pour toute l’organisation

De plus, Movistar, sponsor technologique du test, fournira à l’Organisation un millier d’unités de son dispositif de contrôle à distance et de traçabilité qui permettront surveiller anonymement tout le personnel accrédité pour l’événement, avertissement par la lumière ou le son lorsque la distance de 2m entre les appareils est maintenue et permettant la traçabilité des éventuels cas positifs post-événement avec les personnes avec lesquelles il y a eu un contact étroit, ce qui aidera les autorités sanitaires à localiser d’éventuels des cas positifs parmi les personnes impliquées dans l’organisation de la course.

José Manuel Plaza, directeur territorial de Telefónica dans la Communauté valencienne, a expliqué les avantages de ce nouveau dispositif, qui est appliqué pour la première fois dans un événement en plein air de cette ampleur: “C’est la première des trois années au cours desquelles Movistar rejoint le semi-marathon et marathon Valencia Trinidad Alfonso EDP, Et au cours d’une année aussi spéciale, en tant qu’entreprise technologique, nous voulons que notre innovation apporte une valeur ajoutée aux personnes et aux athlètes. Pour cette raison, nous contribuerons à cette édition du concours ce système de contrôle de distance et de traçabilité Covid basé sur la technologie des balises et le bluetooth basse énergie ».

Ce système est capable d’alerter en temps réel en cas de rupture de distance entre les participants et pour informer une personne qui a été en contact avec un cas diagnostiqué de COVID-19. Tout cela via un service cloud avec des données cryptées qui respecte à 100% le règlement général sur la protection des données. Selon Plaza, “cette alliance fait partie de l’engagement de Movistar à soutenir le sport espagnol et à promouvoir l’utilisation de la technologie en tant que grand allié des athlètes et des organisations”.

Enfin, l’événement bénéficiera de la contribution décisive de la Fédération royale espagnole d’athlétisme, qui enverra Álvaro del Pozo, délégué COVID-19 pour ce rendez-vous Elite Edition au rendez-vous. Del Pozo a assuré que “le mien est une figure qui a été créée maintenant parce que nous ne pouvions pas nous arrêter”. “Nous devons garantir l’intérêt de tous les athlètes en général et pour cela nous générons des protocoles stricts”, a-t-il ajouté.

De plus, Farmacia Ribera, collaboratrice du test depuis quatre ans, fournira le matériel consommable nécessaire pour se conformer aux mesures sanitaires mises en œuvre. Des masques FFP2 ou des gants en nitrile pour le personnel qui en a besoin aux stations de contrôle de la température corporelle pour les zones sensibles de l’événement.

Cleanity fournira à l’événement le matériel nécessaire pour offrir les solutions optimales en matière d’hygiène et de désinfection des zones les plus importantes du déroulement de la carrière. La société soutient le Marathon avec des solutions hydroalcooliques de désinfection des mains ainsi que des distributeurs automatiques.