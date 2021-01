COVID-19 :

Le masque est devenu l’accessoire que l’on n’oublie jamais de porter pendant des mois et bien que toutes sortes de dessins qui ont plus à voir avec l’esthétique qu’autre chose, un nouveau masque déjà connu sous le nom de «Proveil», et conçu par des chercheurs de la SCCI, semble être capable de éliminer le coronavirus en un temps de deux heures et avec une efficacité de 97%.

Un masque CSIC parvient à désactiver le coronavirus de 97% en deux heures

A priori le masque, qui Bioinicia a développé l’entreprise, en collaboration avec le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), c’est assez similaire à un masque FFP2 jetable, mais à l’intérieur il “cache” un enrobage capable de faire disparaître les virus en deux heures, une fois qu’ils sont entrés en contact avec le tissu.

Le revêtement en question est en fait un filtre aux propriétés antimicrobiennes qu’en plus de pouvoir tuer le coronavirus de 97% pendant ces deux heures, il serait également capable d’inactiver 99,99% des bactéries, ce qui rappelle assez l’efficacité du “PuriCare Air Purifying Mask”, que la société LG a présenté il y a quelques jours, bien que dans son cas, il s’agisse d’un masque électronique et d’un design beaucoup plus lourd.

«Nous avons analysé la capacité de tuer les bactéries communs auxquels nous sommes confrontés et qui se trouvent généralement dans les masques et peuvent être respirés, également, dans les salles d’opération ou dans les espaces de soins. Mais, en plus, nous avons mesuré le comportement contre le virus modèle du coronavirus“, a expliqué José María Lagarón, chercheur au CSIC.

Pour mesurer l’efficacité du masque créé, chercheurs a utilisé le Feline Corona un modèle de coronavirus similaire qui affecte les humains, mais n’attaque que les chats.

On ne peut pas dire que «Proveil» est le premier masque capable de désactiver ou d’éliminer virus et bactéries, mais contrairement à d’autres, comme le modèle LG précité, Ce masque a l’agent virucide ou antimicrobien inclus dans les nanofibres filtrantes.

Comme expliqué Lagaron, cette différence rend le masque plus efficace puisque c’est dans le filtre où les microorganismes sont “échoués”, alors «tant qu’ils y sont détenus, le virucide commence à agir. Ce que nous avons vu, c’est que le coronavirus est inactivé à 97% en deux heures de contact. Pendant ce temps, dans le cas des bactéries, 99,99% inactive en trois heures de contact ».

Au moment de la fabrication du masque les agents antimicrobiens sont placés comme revêtement à l’extérieur du masque, mais il arrive toujours que les sprays infectieux peuvent passer sans problème la couche sur laquelle le traitement virucide s’est répandu. Par conséquent, et bien que les micro-organismes passent cette première couche, finalement sont conservés dans le filtre, où ils sont supprimés. «C’est un produit très efficace conçu d’une manière différente de ce qui est sur le marché», a déclaré le scientifique de la SCCI.

Idéal pour libérer l’humidité et la chaleur

En plus d’être des masques capables d’éliminer le coronavirus en deux heures, Lagarón explique que le masque créé par la SCCI est beaucoup plus confortable grâce aussi à ces filtres en nanofibres car ils rendent le masque beaucoup plus lumière et avec cela, qu’il est également beaucoup plus efficace lorsqu’il s’agit d’évacuer la chaleur, l’humidité et le CO2.

Au moment où le masque a été publié et il semble qu’il sera mis en vente, bien que nous ne connaissions pas le prix, mais il a été signalé qu’ils ont déjà commencé à être fabriqués au rythme de “millions par mois”.

MoxAdTech, un autre masque capable de désactiver le coronavirus

Photo: Eroski

Parallèlement à ce masque CSIC, nous avons déjà mentionné comment LG a également pu obtenir le sien, bien qu’il existe un autre modèle que vous devriez connaître, il s’appelle MoxAdTech et nous vient du Portugal, de la collaboration entre le fabricant Adalberto, la société du secteur de la mode MO et la société Sonae Fashion, avec le centre technologique Citeve, l’IMM et l’Université du Minho.

Avec un design plus proche de celui d’un masque en tissu, MoxAdTech se compose de trois couches et dans votre cas, il peut conserver son efficacité même après 50 lavages.

Chacune des couches a également une fonction. La première servirait à contrôler le humidité, offrant ainsi un certain confort par rapport à la transpiration. La Deuxième couche, cependant, a un antiviral antimicrobien qui inactive Covid-19. Cela signifie que même si le virus réussissait à rester dans le tissu, cette seconde couche l’inactiverait toujours. La la troisième et dernière couche, qui coïncide avec l’extérieur, aurait un répulsif capable d’éliminer les virus dès qu’ils entrent en contact avec le masque.

MoxAdTech est déjà sur le marché dans toute l’Europe pour 9,95 € et peut être acheté sur le site MO-online Aussi bien que dedans Eroski également en ligne.