COVID-19 :

. – Faire porter un masque aux Américains est l’une des principales priorités de l’administration Biden.

Le président, qui qualifie l’utilisation de masques «d’acte patriotique», a signé mercredi un décret – son premier en fonction – demandant aux Américains de porter les masques de leur choix pendant les 100 premiers jours du nouveau gouvernement. Le décret impose également l’utilisation de masques sur toutes les propriétés fédérales, bien que dans ce cas, n’importe quel masque ancien ne suffira pas.

Mercredi après l’inauguration, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a affiché son masque N95 dans la salle de conférence de presse. “Je le porte, bien sûr, ici aujourd’hui et je continuerai de le faire”, a déclaré Psaki après avoir retiré le masque de qualité médicale et avant de passer aux questions.

Les masques N95 sont considérés comme l’étalon-or des équipements de protection individuelle car ils bloquent 95% des grosses et petites particules à l’aide d’un filtre électrostatique unique.

Le filtre fonctionne en piégeant les particules neutres comme les bactéries et les virus avant qu’elles ne traversent le masque, protégeant ainsi l’utilisateur et ceux qui les entourent. C’est similaire à la façon dont les chaussettes peuvent être collées sur une couverture dans la sécheuse. Le masque N95, qui coûte environ 5 $, s’adapte également en toute sécurité sur le visage, éliminant la plupart des fuites pouvant survenir avec un masque en papier ou en tissu lâche.

Des études ont montré que les masques faciaux réduisent considérablement les chances de transmettre ou de contracter le coronavirus. Mais tous les masques n’offrent pas la même protection. En fonction du tissu et du nombre de couches, les masques en tissu simples et faits maison ont une plage d’efficacité pouvant aller jusqu’à 26%, laissant l’utilisateur vulnérable.

Certains experts, comme le Brigham and Women’s Hospital et le médecin de la Harvard Medical School, le Dr Abraar Karan, ont plaidé pour l’utilisation publique des masques N95 depuis le début de la pandémie. Dans une interview avec le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, Karan a expliqué pourquoi les N95 sont critiques à ce stade de la pandémie.

“Si pendant quatre semaines le pays porte essentiellement ces masques dans ces environnements risqués comme cet espace intérieur, quel genre de différence pensez-vous que cela ferait?” Demanda Gupta.

“Cela arrêterait l’épidémie”, a répondu Karan.

La qualité de la protection qu’un masque peut fournir est essentielle. Une maladie respiratoire comme le coronavirus se transmet par des aérosols, de minuscules particules qui flottent et pendent dans l’air. Certaines particules porteuses de virus sont suffisamment petites pour se déplacer à travers ou autour de masques de qualité inférieure, ce qui rend l’utilisateur vulnérable à l’inhalation de particules virales.

“Nous savons maintenant que les aérosols se propagent mieux en cas de mauvaise ventilation, de surpeuplement et de contacts étroits prolongés”, a déclaré Karan à Gupta dans une interview. “Nous disions donc qu’en fait, dans ces contextes, les masques en tissu ne bloquent pas les aérosols à eux seuls.”

Karan n’est pas le seul expert à avoir exprimé son soutien à des masques de meilleure qualité pour le grand public. L’ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis, le Dr Scott Gottlieb, a écrit dans un article d’opinion dans le Wall Street Journal qu ‘”encourager les Américains à porter des masques de meilleure qualité est une étape simple qui pourrait marquer la différence”.

Le plus gros problème est le manque d’approvisionnement. Cette semaine a marqué une année complète du coronavirus, et l’administration Biden s’est engagée à invoquer plus fréquemment la loi sur la production de défense pour stimuler la fabrication de masques N95 et d’autres fournitures critiques. Les experts espèrent que la fabrication atteindra un rythme pour pouvoir approvisionner suffisamment la population.

“Un N95 bien ajusté est clairement la meilleure chose à faire”, a déclaré vendredi à CNN le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci. “Maintenant, vous pouvez obtenir une production de cela à un rythme beaucoup plus élevé.”

Karan estime que les masques N95 pourraient être un atout essentiel pour la réouverture de l’économie, car le lancement du vaccin reste lent et la fatigue de la quarantaine monte en flèche.

«Si nous avons une meilleure protection personnelle pour les personnes, elles peuvent retourner au travail de manière plus sûre. Ils peuvent se réengager de manière plus sûre, surtout si les tests et le suivi ne sont pas là où nous en avons besoin », a déclaré Karan.

“Ce sera un moyen d’amener les gens à revenir et à relancer l’économie.”

Certains pays européens prennent déjà cette mesure pour empêcher la propagation du coronavirus à l’intérieur de leurs frontières. Plus tôt cette semaine, l’Allemagne et la France ont exigé que tous les citoyens portent des masques à haute filtration comme le N95 dans tous les lieux publics.

Après des mois de traitement des patients atteints de coronavirus, Karan dit qu’il est temps d’investir pour s’assurer que les masques que les gens portent sont encore plus efficaces. “Concentrez-vous sur la fourniture de meilleurs masques au plus grand nombre de personnes possible, concentrez-vous sur les messages liés aux masques, soyez cohérent avec le message, intégrez les masques à la culture américaine pour arrêter l’épidémie.”

La clé ici est de toujours porter un masque en public. Une étude publiée dans le Lancet Digital Health a révélé qu’une augmentation de 10% de l’utilisation des masques pourrait multiplier par trois les chances de maintenir le contrôle de la transmission du virus dans une communauté. La capacité de contrôler la propagation du coronavirus est entre nos mains – et sur nos visages.