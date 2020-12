COVID-19 :

COVID-19 n’est que l’un des nombreux virus auxquels l’humanité a été confrontée au cours de l’histoire. Depuis que la fièvre jaune a été identifiée en 1901, première infection de l’animal à l’homme, scientifiques ont trouvé au moins 200 autres virus cela peut rendre les gens malades. Une enquête de Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, trois à quatre nouvelles espèces de virus sont découvertes chaque année. La plupart d’entre eux proviennent d’animaux. Et il y en a encore beaucoup à révéler.

Jean-Jacques Muyembe Tamfum, qui a aidé à découvrir Ebola en 1976, l’humanité fait face à un nombre inconnu de nouveaux virus et potentiellement mortel émergeant de la forêts tropicales d’Afrique. «Nous sommes maintenant dans un monde où de nouveaux agents pathogènes émergeront. Et c’est ce qui constitue un menace pour l’humanité », prévient-il sur CNN. «Nous devons tous avoir peur. Ebola était inconnu. COVID était inconnu. Nous devons craindre de nouvelles maladies», Précise, pour sa part, le Dr Dadin Bonkole.

Destruction écologique et commerce des espèces sauvages

Ingende, une ville située en République démocratique du Congo, attend les résultats médicaux d’un test effectué sur une femme et ses enfants, car il pourrait s’agir d’un patient zéro d’une pathologie inconnue, appelée «Maladie X». C’est la première infection connue d’un nouveau pathogène qui pourrait ravager le monde aussi vite que le COVID-19, mais qui a un Taux de mortalité de 50% à 90% par Ebola, tel que rapporté par CNN.

À la suite de cette découverte, Muyembe avertit que de nombreux autres maladies zoonotiques, ceux qui passent des animaux aux humains, sont encore à venir et pourraient être le plus dévastateur que COVID-19. Parmi les plus connus à ce jour figurent les fièvre jaune vague Rage, qui ont déjà provoqué des épidémies et des pandémies.

Les experts considèrent que la croissance des virus émergents est largement résultat de la destruction écologique et du commerce de la viande de brousse. Avec la disparition de leurs habitats naturels, des animaux comme les rats, les chauves-souris et les insectes survivent là où les plus gros animaux sont exterminés. Ils commencent à coexister avec les êtres humains et peuvent devenir vecteurs qui peuvent transmettre de nouvelles maladies aux personnes. «Si vous allez dans la forêt, vous changerez l’écologie et les insectes et les rats quitteront cet endroit et viendront dans les villages. C’est donc la transmission du virus, des nouveaux pathogènes », détaille Muyembe.

L’un des principaux problèmes est déforestation de la forêt tropicale du Congo. En fait, les Nations Unies préviennent que si les tendances actuelles de la déforestation et de la croissance démographique se poursuivent, elles continueront ainsi, pourrait disparaître complètement d’ici la fin de ce siècle. Pendant ce temps, les animaux et les virus qu’ils véhiculent affecteront les gens de diverses manières, souvent désastreuses. Cependant, cette situation pourrait être évitée avec un investissement global de 30 milliards de dollars par an dans des projets pour protéger les forêts tropicales, arrêter le commerce des espèces sauvages et l’agriculture, tel que calculé par une équipe de scientifiques basée aux États-Unis, en Chine, au Kenya et au Brésil

La détection précoce

Un autre facteur pour éviter de futures pandémies est la détection précoce. Muyembe travaille dans les nouveaux laboratoires de l’INRB, qui sont le système mondial d’alerte précoce pour les nouvelles flambées de maladies connues sous le nom d’Ebola et, surtout, celles qui restent à découvrir. “Si un agent pathogène émergeait d’Afrique, il faudra du temps pour se propager dans le monde”dit Muyembe. «Donc, si ce virus est détecté tôt, comme dans mon institution, il y aura une opportunité pour l’Europe et le reste du monde de se développer De nouvelles stratégies pour lutter contre ces nouveaux agents pathogènes », ajoute-t-il.