COVID-19 :

Même si tous les efforts scientifiques sont destinés, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, au développement de différents vaccins Pour mettre fin à la pandémie, d’autres formules alternatives ont continué d’être testées et étudiées. C’est ainsi qu’il a été conclu que le pralatrexate, un médicament utilisé en chimiothérapie pour traiter les lymphomes, pourrait également agir contre le coronavirus.

Cette découverte s’est produite grâce à une nouvelle stratégie informatique de détection des drogues en combinaison avec des expériences de laboratoire. Les méthodes informatiques peuvent aider identifier les médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter d’autres conditions pour lesquelles ils n’ont pas été créés à l’origine, simulant, par exemple, comment ils interagiraient lorsqu’ils sont utilisés contre le coronavirus.

Ce travail a publié par des chercheurs des instituts de technologie avancée de Shenzhen (Chine) dans la revue PLOS Computational Biology. En combinant différentes techniques de calcul, ils disent avoir réussi à le faire simulation de différents médicaments et virus jusqu’à ce que la relation entre le pralatrexate et le coronavirus soit trouvée.

Comment se sont déroulés les tests?

Pour commencer l’étude, 1906 médicaments ont été choisis, qui avaient une capacité potentielle à inhiber le coronavirus en agissant contre une protéine virale (ARN polymérase) dépendante de l’ARN (RdRP).

Avec la nouvelle stratégie mentionnée, de tous, seuls quatre ont réussi la coupe, qui ont ensuite été testés contre le coronavirus dans le laboratoire. Et de ceux-là, la moitié, le pralatrexate et l’azithromycine, ont obtenu une inhibition réussie, le premier étant, après d’autres expériences, le médicament le plus puissant pour empêcher la réplication. Encore plus que le remdesivir, qui a déjà été utilisé auparavant avec des personnes infectées.

Effets secondaires importants qui nécessitent une étude plus approfondie

Pour l’instant, la seule chose qui peut être assurée est que à l’avenir, il pourrait être utilisé, mais pas immédiatement. Peut actuellement causer effets secondaires importants, car il n’a encore été appliqué que dans les cas de lymphome terminal.

Malgré cet inconvénient, qui devrait être corrigé à l’avenir afin de s’ajouter aux médicaments utiles contre le coronavirus, oui, vous pouvez être satisfait de l’utilisation de la nouvelle stratégie de détection permettant de trouver des médicaments réutilisables.

Ceci est corroboré par Zhang, l’un des responsables de l’étude: «Nous avons démontré la valeur de notre nouvelle approche hybride qui combine des technologies d’apprentissage en profondeur avec des simulations plus traditionnelles. de la dynamique moléculaire ».