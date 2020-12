COVID-19 :

La drogue baricitinib, identifié grâce à une précédente enquête basée sur l’intelligence artificielle, pour la polyarthrite rhumatoïde peut bloquer l’entrée virale et réduire la mortalité chez les patients COVID-19 dont l’état varie de modéré à sévère, selon une enquête translationnelle menée par une équipe internationale coordonnée par des experts du Karolinska Institutet en Suède et à laquelle ils ont participé chercheurs du complexe hospitalier universitaire d’Albacete.

“Nous sommes heureux d’annoncer une réduction de 71% de la mortalité pour le groupe ayant reçu du baricitinib en plus des soins standard.. Ces résultats sont d’autant plus encourageants que l’étude a inclus une large cohorte de patients âgés, un groupe souvent exclu dans d’autres essais », explique Volker Lauschke, auteur des travaux et professeur associé de médecine personnalisée et de développement de médicaments au Département de Physiologie et pharmacologie du Karolinska Institutet.

Dans l’étude, 83 patients hospitalisés en Italie et en Espagne avec la pneumonie COVID-19 ont été traités avec le baricitinib en plus des soins standard. Parmi ceux-ci, 17% ont subi une issue défavorable qui a entraîné la mort ou une ventilation mécanique invasive. Cela se compare à 35 pour cent dans le groupe témoin apparié de 83 patients qui n’ont reçu que des soins standard.

Faits sur le baricitinib

Le baricitinib est un médicament oral qui est pris une fois par jour et est utilisé pour traiter les patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère. Il agit comme un inhibiteur de la janus kinase, un type d’enzyme qui agit comme un interrupteur «marche» ou «arrêt» dans de nombreuses fonctions cellulaires. Le médicament a une double fonction et agit en interférant avec les processus inflammatoires du système immunitaire, ainsi qu’en inhibant directement l’entrée virale. Il est considéré comme un candidat potentiel pour le traitement du COVID-19.

Dans la recherche, publiée dans la revue Science Advances, les scientifiques ont cultivé en laboratoire des organes humains miniatures, appelés organoïdes, pour étudier comment exactement le médicament peut combattre le COVID-19. Les résultats ont révélé que le médicament en question peut vous aider à travailler de deux manières: réduire les dommages aux organes causés par l’inflammation et bloquer l’entrée du virus dans les cellules humaines.

«Nos résultats expliquent la double action anti-cytokine et anti-virale du baricitinib et soutiennent une évaluation plus approfondie dans des essais contrôlés randomisés », ajoute Ali Mirazimi, professeur agrégé au département de médecine de laboratoire du Karolinska Institutet et co-auteur de l’étude.

Médicament bien toléré

Les patients, âgés en moyenne de 81 ans, ont bien toléré le médicament avec une réduction de l’inflammation dès les premiers jours de traitement, selon les chercheurs. Les effets secondaires de l’utilisation à long terme du baricitinib précédemment rapportés, y compris la coagulopathie et la thrombose, ils n’étaient pas évidents chez aucun des patients, probablement en raison d’un traitement avec des médicaments anticoagulants.