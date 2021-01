COVID-19 :

Le Conseil des ministres a déjà approuvé la grande proposition de la Ministère des Sciences et de l’Innovation, avec Pedro Duque en tête, pour relancer la recherche espagnole: un plan de 134,4 millions d’euros qui inclut un coup de pouce supposé et tant vanté aux scientifiques: oui, à ces scientifiques qui veulent rester travailler en Espagne et ne pas partir des laboratoires qui paient mieux dans d’autres pays. Et c’est ça conditions salariales ils semblent dignes de tout sauf d’être annoncés sous forme de virements: 1 400 euros par mois.

L’accord du Conseil des ministres permettra à la Institut de santé Carlos III (ISCIII) promouvoir l’appel à subventions 2021 pour l’action stratégique en santé (AES). Tout cela aura un coût budgétaire de 134,4 millions d’euros, 33,2% de plus qu’en 2020. Et ce montant, en plus, pourra être augmenté de 55 millions d’euros si le volume d’argent attendu du plan de sauvetage vers l’Espagne de l’Union européenne arrive réellement.

Et cet appel pour 2021 a inclus “des développements importants dans le domaine des salaires et dans la promotion de la recherche en réseau et en coopération”, selon le ministère des Sciences.

«L’Action stratégique en santé est le principal outil de financement recherche biomédicale et santé en Espagne, à travers la concession, chaque année, de différentes subventions pour le développement de projets de recherche et l’embauche de chercheurs », précise la documentation gouvernementale. L’objectif global de l’AES est de contribuer à la promotion de la santé et du bien-être du public, ainsi que de développer les aspects préventifs, diagnostiques, curatifs, rééducatifs et palliatifs de la maladie, renforçant la compétitivité internationale de la R + D + i du Système Service national de la santé (SNS).

L’AES 2021 a, selon le gouvernement, d’importantes nouveautés axées sur l’engagement en faveur de la recherche coopérative comme élément de cohésion de la recherche d’excellence et orientée vers les résultats de santé, ainsi que sur la reconnaissance salariale en complément de la promotion et de la protection des talents. scientifique.

Plus précisément, il s’agit du projet de donner une «nouvelle impulsion à la recherche coopérative en réseau à travers deux actions principales: premièrement, avec la création d’un nouveau Centre de recherche biomédicale (CIBER) pour les maladies infectieuses et, deuxièmement, avec un nouveau modèle de fonctionnement des Réseaux Thématiques de Recherche Coopérative en Santé (RETICS). CIBER et réseaux coopératifs », selon la version officielle.

En ce qui concerne le nouveau CIBER pour les maladies infectieuses, l’expérience de la pandémie COVID-19 «a rendu encore plus évident la nécessité de rassembler l’excellence scientifique du pays dans la recherche sur les maladies infectieuses dans un CIBER spécifique. Ce CIBER, qui sera intégré au reste de la structure CIBER existante, permettra de disposer de financements structurels de l’Etat pour la recherche sur les maladies infectieuses émergentes comme le COVID-19, et pour les axes de recherche prioritaires de l’ISCIII et du SNS, comme le VIH-sida et la résistance aux antimicrobiens, entre autres », a souligné le ministère de la Science.

D’autre part, «le nouvel AES propose un nouveau modèle d’organisation des Réseaux Coopératifs de Recherche en Santé (RETICS). Après avoir démontré la solidité de l’interaction entre les différents groupes de recherche qui ont participé à l’actuel RETICS depuis des années, l’objectif est désormais d’avancer dans son rôle d’outil de cohésion pour la R & D & I du SNS en mettant davantage l’accent sur des résultats concrets en matière de santé et d’impact tangible pour les citoyens ».

Et, pour tout cela, le gouvernement dit qu’il est engagé aboutit à quatre grands domaines de connaissances: soins primaires et chronicité; inflammation et immunobiologie; thérapies avancées et AVC. Chacun de ces quatre domaines, qui reflètent certaines des priorités sanitaires les plus importantes du pays, comprendra des groupes de recherche d’au moins 10 communautés autonomes et se concentrera sur l’obtention de résultats pertinents et mesurables en matière de santé grâce à leur coopération scientifique, dans ce qui va être l’un des plus grands exercices de cohésion territoriale orientée vers l’apport de valeur de la science du SNS envers les citoyens ».

Et qui devrait renforcer ces domaines? Eh bien, selon le programme de recrutement lancé par le même ministère, des scientifiques avec des salaires bruts annuels d’un peu plus de 20 000 euros par an. En d’autres termes, d’un peu plus de 16 000 euros net par an: moins de 1 400 euros par mois.

«En ce qui concerne l’amélioration du périmètre salarial de la communauté de recherche, il y a une augmentation du montant des aides correspondant au sous-programme de formation de l’Etat et aux contrats post-doctoraux. De plus, le salaire ne reste pas fixe pendant toute la durée du programme, mais s’accompagne d’une acquisition progressive des compétences », souligne l’explication du ministère de la réponse à l’Institut Carlos III.

Ainsi, dans les deux premières annuités des contrats pré-doctoraux, le salaire est de 20 600 euros bruts. Par la suite, il y a une augmentation à 21 800 euros dans la troisième rente et à 26 900 euros dans la quatrième. Dans le cas des contrats postdoctoraux attribués sous le nom de Sara Borrell et Río Hortega, le salaire brut est porté de 26 600 euros bruts des appels précédents à 30 000 dans les premières annuités et s’élève à 35 000 euros la dernière année de chacun des programmes. Et point final. Là se termine la politique salariale des renforts qui devrait lui permettre de concurrencer les laboratoires privés et publics du monde entier.

“De plus, AES 2021 intègre la possibilité de financer les coûts des entreprises pour l’embauche de personnes liées à des groupes de recherche dirigés par des jeunes, ou par des personnes engagées dans le cadre des contrats Juan Rodés et Miguel Servet”, ajoute le communiqué.

Car, tout cela, selon le gouvernement, suppose “l’engagement envers le talent et la protection du tissu scientifique, ainsi que la demande de résultats concrets de la part des chercheurs”.