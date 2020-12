COVID-19 :

Le journal social-communiste El País a de nouveau suscité la controverse pour ses articles sur le coronavirus. S’il y a quelques jours, ils affirmaient déjà que la variante la plus contagieuse du virus détectée au Royaume-Uni était un “bénédiction” et “Un message du ciel pour annuler Noël”, cette fois, le journal consacre un article pour expliquer “ Pourquoi ce Noël ils pourraient être le meilleur de ta vie ‘. L’article, publié le 20 décembre, est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Au milieu de la crise sanitaire et économique du Covid, avec 70 000 morts et des milliers d’entreprises en faillite, El País célèbre que, grâce à la pandémie et à ses restrictions, “Noël pandémique est le meilleur Noël”. Ils résument ainsi: «Quelle autre circonstance vous aurait libéré du beau-frère macho, du plateau de fruits de mer du congélateur et de la pile de vaisselle à laver? Cette année, enfin, le vin et la carte sont à vous ». L’entrée, dans la section «El comidista», a suscité de nombreuses critiques.

“Les mesures préventives contre Covid-19 ont fait le sale boulot pour ceux d’entre nous qui sortaient déjà furtivement de ces dates traditionnelles”, dit l’auteur. Et il continue: «Oh, quel dommage de ne pas pouvoir visiter les beaux-parents, et quel dommage que cette année vous allez rater les blagues machistes de votre beau-frère. Nous regretterons le hurlement de la fille qui se plaint des fruits de mer qui vous ont coûté un mois de salaire. Nous regretterons de vivre sans allumer le four pendant nos journées de télétravail. Et quelle paresse de choisir le vin que l’on veut lors du dîner, un vrai brun. Qui sait si nous resterons les mêmes après un an de confinement estomac, monétaire et fraternel.

Dans l’article, les arguments sont présentés pour soutenir que “face à l’adversité, il convient de conserver les avantages” et que “Ce Noël est peut-être le meilleur de votre vie.”

Quelles sont ces raisons superflues, selon El País? Eh bien, par exemple, que «grâce» à la pandémie, ces vacances “Vous cuisinerez moins”. «Il est humain, voire évolutif, que vous célébriez des tâches salvatrices telles que faire des achats pour des centaines, proposer un menu qui plaît à tout le monde – grands-parents, enfants, vegans crus – et organiser le dîner sans altercations», explique l’auteur.

Il ajoute que malgré cela, “Vous mangerez mieux” car, en raison de la réduction du nombre de personnes pouvant participer à chaque dîner et déjeuner, elles peuvent être plus innovantes et plus saines. “Quand nous nous réveillons au Nouvel An, les crevettes ne nageront plus dans notre ventre”, se réjouit l’article.

En utilisant différents experts qui soutiennent la thèse, il est également souligné que les festivités de cette année nous éviteront d’avoir à “Faux bonheur” ou bien ils nous permettront de «lancer» les personnes que nous voulons assister à nos dates de Noël.

La pandémie, selon El País, a une autre chose positive. Et c’est qu’elle permet de dire “adieu aux dîners” d’expatriés “, c’est-à-dire” d’anciens étudiants, d’anciens collègues et de gens du passé en général, qui n’ont pas envie de sauver, qui est très bien là où il est “. «Une pandémie est venue à la rescousse: vous avez de bonnes chances d’être septième, huitième ou neuvième du restaurant, et par conséquent, vous débarrasser d’aller à ce dîner avec des connaissances qui chaque année vous donne plus de pellicules, sans parler des connaissances que vous ne les aimez pas du tout – mais vous l’aimez – et qu’ils sont obligés de limiter les contacts. Oh quel dommage!”.

“Cette année est la bonne”

Bien sûr, l’allusion au lourd “beau-frère” ne manque pas, dont on peut se débarrasser à cette occasion. Et plus d’avantages, selon El País: «Cette année est la bonne. D’une part, parce qu’étant moins de monde, vous toucherez plus de nourriture; et de l’autre, parce qu’avec l’excuse d’éviter la contagion, on peut renoncer aux plats du centre et parier sur des portions individuelles, là où personne n’osera mettre les pattes ».

Ils soulignent également que «c’est le Noël le plus approprié pour sauver» et pour profiter du «confort de la maison». Même, conclut-il, étant moins à table, «vous n’aurez pas à passer des jours à faire le ménage».

«Où devez-vous signer pour Noël 2020 être de la marmotte? », Ils sont enfin interrogés dans l’article.

Réactions

L’entrée a suscité de nombreux commentaires très critiques sur les réseaux sociaux:

“Mutation bénie”

Cette semaine, c’est un autre article d’El País qui a soulevé la polémique. Sous le titre «mutation bénie», il a été soutenu: «Le mutant du coronavirus qui s’est propagé à Londres et dans le sud de l’Angleterre, qui a supprimé les vols, bloqué des camions et soulevé les cheveux des régulateurs, a un bon angle de nouvelles.

“La variante britannique est un message du ciel pour annuler Noël”, a déclaré le journal. Il a ajouté que «le mutant VUI, comme l’appellent les virologues, a déclenché une cascade de fermetures de frontières avec Londres en Europe et dans la moitié du monde, et a conduit le Premier ministre britannique lui-même à resserrer ses restrictions de Noël jusque-là fragiles. Si cela encourage d’autres pays à faire de même, bénie est la mutation. Malgré les arguments, le titre et certaines de ses thèses ont été largement critiqués sur les réseaux.