Le message d’une infirmière avant de mourir de Covid-19 3:15

. – S’arrêtant pour respirer tous les quelques mots, un infirmier a eu du mal à enregistrer une vidéo pour sa famille quelques heures avant de mourir du COVID-19.

Sergio Humberto Padilla Hernández a préparé son dernier adieu à sa famille, tout en s’accrochant à l’espoir de pouvoir encore récupérer.

“Une fois que j’aurai récupéré, Dieu d’abord, et nous passerons à autre chose”, a-t-il déclaré dans la vidéo. «Quoi qu’il arrive, ils veilleront toujours à mes intérêts. Je les aime et ils sont dans mon cœur.

Le travailleur de première ligne est décédé le 6 novembre, quelques heures après avoir été intubé à l’hôpital où il travaillait à Cuauhtémoc, dans l’État de Chihuahua, au Mexique, a déclaré sa famille. Il n’avait que 28 ans.

Le Mexique a enregistré plus de 986 000 cas de covid-19 et 96 430 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins. Le pays se classe 11e dans les cas mondiaux, à compter de jeudi soir.

La mort de Sergio Humberto est une autre blessure profonde que le virus a laissée dans le cœur collectif de la famille. Sa sœur, Dolores Padilla Hernández, est décédée du COVID-19 le 8 août à l’âge de 30 ans, a déclaré son cousin Adalberto Hernández à CNN.

Presque toute la famille est tombée malade du virus cette année, a-t-il déclaré. La mère de Padilla Hernández a été hospitalisée pendant un certain temps et son père reçoit de l’oxygène à la maison, a déclaré son cousin. La sœur jumelle de Dolores et sa fille sont également tombées malades.

Jusqu’à présent, l’épouse de Padilla, Denise, et leur fils de 5 ans, Sergio III, sont restés en bonne santé. Mais maintenant, ils doivent affronter une vie sans mari et sans père.

Il a risqué sa vie pour aider les autres avec le covid-19

Padilla Hernández a travaillé comme infirmière à l’hôpital Ángeles Cuauhtémoc. Son cousin a dit qu’il était motivé par une vie de service et d’aider les gens.

Cependant, Padilla Hernández est restée à l’écart de l’hôpital pendant des mois lorsque sa mère et ses sœurs jumelles sont tombées malades du virus en juillet. Sa famille avait besoin de lui et il ne pouvait pas travailler à cause de l’exposition, alors il s’inquiétait pour sa famille.

À son retour à l’hôpital à la mi-septembre, son cousin a déclaré qu’il l’avait fait pour lutter contre le virus qu’il avait vu infester sa famille.

«Il est retourné au travail et était toujours en première ligne pour aider les personnes atteintes de covid à l’hôpital où sa sœur est décédée et sa mère était malade, puis il a contracté le covid lui-même», a déclaré Adalberto Hernández.

Padilla Hernández a été testé positif au COVID-19 le 22 octobre, a déclaré sa famille. Il est resté à la maison pendant sa convalescence.

Mais le 5 novembre, il devenait très difficile de respirer. Il savait qu’il avait besoin d’oxygène, alors il est allé à l’hôpital, a déclaré Adalberto Hernández.

«À cette époque, tous les tests ont montré qu’il avait perdu 90% de sa fonction pulmonaire», a déclaré Adalberto Hernández. “Le plus triste, c’est que les médecins se sentaient … très confiants dans ses possibilités car il n’avait aucun problème de santé antérieur, il était jeune, il était en bonne santé.”

Cette nuit-là, Padilla Hernández a filmé la vidéo déchirante de lui-même pour l’envoyer à sa famille.

“Maintenant que nous le revoyons, cela a presque servi d’adieu”, a déclaré Adalberto Hernández.

‘C’est comme si nous avions perdu un frère’

Adalberto Hernández se souvient avoir passé du temps avec Sergio, ses sœurs jumelles et sa sœur aînée chez sa famille dans le comté de Fresno, en Californie.

“En grandissant, nous avons passé beaucoup de temps ensemble quand nous étions enfants”, a déclaré Adalberto Hernández. «Il avait 12 ans de moins que moi, donc je pouvais le voir quand j’étais jeune. J’ai pris soin de ses sœurs.

Lorsque la famille Hernández Padilla a déménagé de Californie au Mexique, elle a encore essayé de faire des voyages de retour pour voir la famille.

Bien que les familles soient à des kilomètres et un pays séparés, elles sont restées proches. Adalberto Hernández, directeur d’une école élémentaire de 40 ans de Medera, en Californie, a déclaré que lui et son cousin étaient restés en contact en ligne au fil des années.

Hernández Padilla aimait les sports de combat et lui et Adalberto regardaient la boxe ensemble. Il aimait aussi voyager, son travail d’infirmier et surtout sa famille.

«Il a consacré sa vie à servir et à aider les autres, mais plus que cela, il était un fils et un père. Il n’avait que les meilleurs espoirs et les meilleurs rêves pour son fils », a déclaré Adalberto Hernández.

Son cousin, dit-il, ressemblait même à lui et à ses frères et sœurs, partageant une ressemblance familiale.

«C’est tellement tragique pour nous», a-t-il déclaré. “C’est comme si nous avions perdu un frère.”

La famille a du mal à payer les factures médicales

La famille Padilla Hernández, très unie, possédait un magasin de meubles à Chihuahua, au Mexique, et avait une belle vie, a déclaré Adalberto Hernández.

Aujourd’hui, la famille a une dette médicale de près de 50000 dollars entre le décès de Sergio et de sa sœur et l’hospitalisation de leur mère avant qu’elle ne se rétablisse, a déclaré Hernández.

«Ils sont passés d’une vie plutôt agréable et d’une entreprise de meubles à tout vendre», a déclaré Adalberto Hernández. “Il s’agissait d’aider les gens et maintenant son monde entier a été bouleversé.”

Maintenant qu’elle est partie, sa sœur est partie. Il y a une personne de moins bonne pour aider les personnes dans le besoin, car c’est de cela qu’il s’agissait », a-t-il déclaré.

La famille en Californie a créé une page GoFundMe pour aider la famille à survivre à cette période difficile. Ils veulent également ouvrir un compte d’épargne pour le fils de Padilla, Sergio III.

Padilla Hernández a donné sa vie pour aider les autres et son cousin espère que les gens prendront le coronavirus plus au sérieux, a déclaré Adalberto Hernández.

«Regarder cette vidéo vous brise complètement le cœur et vous fait apprécier la vie, mais vous ressentez aussi ‘pourquoi?’ il a dit. Pourquoi cette famille? Pourquoi lui? Il venait de perdre sa sœur.

«Maman, c’est une blessure si récente due à la perte d’un enfant et maintenant tu dois voir un autre enfant mourir», dit-il. “C’est tout simplement inimaginable.”

Claudia Morales de CNN a contribué à ce rapport.