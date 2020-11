COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, les services de santé ont été débordés. Tel est le cas, que ont été contraints de reporter les opérations ou de retarder les traitements pour pouvoir assister au patients souffrant de coronavirus, ce qui entraîne des conséquences terribles pour les autres patients.

C’est le cas de Patricia Rus Torrejón, qui souffre d’un cancer et quoi Vous avez décidé de rendre public votre situation et celle des autres patients qui souffrent de la même pathologie qu’elle. Via votre compte Facebook, a lancé un «appel désespéré» pour rendre ces cas visibles.

J’espère vivre

En plus des complications déjà existantes pour traiter ces maladies, le coronavirus l’a rendu encore plus compliqué en raison de l’effondrement de la santé. Bien qu’elle ne démissionne pas: “J’ai 27 ans et je ne veux pas me laisser mourir d’un putain de COVID”, en plus de questionner si le cancer n’est pas une pandémie.

En attente d’une opération

Patricia était diagnostiqué un cancer du sein quelques jours avant le déclenchement de la pandémie et l’état d’alarme a été déclaré en mars dernier. Plus tard, eu des cycles de chimiothérapie, qui a pris fin il y a trois mois et maintenant il attend une opération.

Donc, Il voulait également mentionner d’autres patients qui se trouvent dans une situation similaire a la votre: “Il n’est pas juste que pour combattre une pandémie, d’autres soient autorisés à mourir“, et s’assure qu’il appelle son Centre hospitalier de Jaén et que personne ne le fréquente par téléphone.