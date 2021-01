COVID-19 :

Dani Rovira est l’une des personnalités les plus importantes au niveau national et au cours de ce 2020, il a été le protagoniste de l’une des nouvelles qui a le plus préoccupé ses followers. Outre la pandémie qui a affecté et continue d’affecter notre pays, le comédien a réussi à vaincre en cette année difficile un cancer qu’il a annoncé en confinement complet et qu’il a surmonté bien dans l’été.

L’acteur a vaincu le cancer cette année

Pour l’homme de Malaga, cette année n’a pas non plus été facile, même s’il a une fois de plus été l’exemple pour beaucoup de ses partisans, et en particulier pour ceux qui ont vécu ou traversent une situation similaire à la sienne. Partager toutes sortes de messages au cours de ce processus complexe, Dani Rovira a réussi à conquérir les réseaux sociaux, les mêmes que ce 31 décembre voient comment l’acteur fait le point.

“Pour ceux qui ont été forcés de partir, pour ceux d’entre nous qui ont pu rester, pour ceux qui l’ont toujours été, ceux qui ont décidé de partir, ceux qui viennent d’arriver, ceux qui sont en retard ou ceux qui sont encore à venir », a commencé à rappeler Dani Rovira dans les dernières heures en hommage aux victimes du coronavirus et d’autres maladies décédées au cours de cette malheureuse année.

«La vie est un transit, parfois merveilleux, parfois douloureux, mais toujours passionnant. Vivez avec passion pendant que notre mèche de bougie brûle, et que les soupirs que vous avez cette année soient d’attiser le feu et de ne jamais l’éteindre. Happy 2021 », a condamné avec émotion l’acteur dans sa dernière publication.

Sans aucun doute, l’une de ses publications les plus émouvantes et en même temps les plus compliquées, faisant le bilan d’une année au cours de laquelle il a surmonté la plus grande adversité que la vie puisse faire, et compatissant avec tous ceux que ce 2020 a mis dans une situation encore plus compliquée.