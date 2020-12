COVID-19 :

L’arrivée imminente de Noël entraîne un moment où les réunions de famille prédominent. Mais ceux de cette année 2020, sans doute marqué par la pandémie du coronavirus, les fait être très différents de ceux que nous avons habituellement célébrés compte tenu des restrictions édictées.

Les autorités sont Faire appel à la responsabilité pour empêcher une nouvelle propagation de la maladie. Mais pas seulement eux, mais aussi de nombreuses toilettes, dans le but d’éviter un possible troisième vague en cas de non-respect des mesures établies.

C’est le cas de Ange Sanchez, un jeune médecin de famille devenu viral pour ses messages sur les réseaux social. En eux, il tente de sensibiliser les gens à la nécessité de dépenser quelques fêtes de Noël sûres même si le coronavirus est présent dans notre quotidien.

Avec un signe

Il utilise une manière très particulière de diffuser votre message: vous le faites avec un signe en main et dans de nombreuses publications, il écrit le balise #DocWithSign. Ce hashtag est celui utilisé par un homme de New York qui en un peu plus de deux mois a réalisé des millions d’abonnés utilisant cette stratégie de communication.

Dans son dernier tweet, il a partagé une image dans laquelle il apparaît avec une affiche qui dit: “Tu viens dîner? Clair! Combien sommes-nous? Je pense 15. Tet tu as quitté le groupe“. Il essaie de simuler ce que serait une conversation sur WhatsApp et avec sa dernière phrase, il suggère comment la conversation devrait se terminer.