Le ministère de la Santé rapporte qu’il y a un total de 121 mille 837 décès et un million 372 mille 243 cas, dérivés de la pandémie COVID-19

Au cours des dernières 24 heures, Le Mexique a ajouté 9679 nouveaux cas et 665 décès dus au COVID-19, pour enregistrer 121 mille 837 décès et un million 372 mille 243 cas au total, a rapporté le Ministère de la santé (SSA).

L’agence fédérale précise que le taux d’incidence des cas cumulés est de 1073,8 pour 100 000 habitants.

Il a révélé qu’au cours des 14 derniers jours, le nombre de les nouveaux cas représentent 11 pour cent (8 millions 819 mille 341) du total des cas accumulés.

En outre, il a précisé le Mexico il enregistre la plupart des cas accumulés dans le pays et représente à lui seul 23 pour cent de tous les cas enregistrés par entité de résidence.

Le ministère fédéral de la Santé a ajouté que, lors de la coupure de l’information du 25 décembre 2020, 66196 cas actifs ont été enregistrés.

Il a indiqué que le Mexico, État de Mexico, Nouveau Lion et Guanajuato sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs (trois mille cas), suivis de Jalisco, Tabasco, Coahuila, Queretaro, Puebla et noble aristocrate comme les entités comptant plus d’un millier de cas actifs et qui, ensemble, représentent plus des deux tiers (83%) des cas actifs dans le pays.

«En calculant les cas actifs estimés (la plupart des cas actifs suspects avec une date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique), Mexico, État de Mexico, Guanajuato et Nuevo León dans son ensemble Ce sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs estimés (3 000 000 de cas). Au niveau national, environ 87 000 303 cas actifs sont calculés », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a également précisé que la répartition par sexe des décès confirmés montre une prévalence de 63 pour cent dans le Pour des hommes.

Avec des informations de López-Dóriga Digital