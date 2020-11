COVID-19 :

MEXIQUE – Le pays a dépassé les 90000 décès dus au coronavirus au milieu d’un nouveau pic de cas et certains États prévoient de mettre en œuvre des mesures plus strictes pour prévenir l’effondrement des hôpitaux et minimiser l’impact de la pandémie.

Selon les données les plus récentes des autorités sanitaires mexicaines, au cours des dernières 24 heures, 464 décès et 5 948 nouveaux cas ont été enregistrés. Ce qui signifie que les chiffres cumulés s’élèvent à 90 773 décès et 912 811 infections.

Ceci, selon les spécialistes, montre que le Mexique continue de perdre le contrôle de la pandémie. “Les autorités n’ont pas su comment l’atténuer, l’arrêter, et nous continuons sur une courbe ascendante qui semble incontrôlable”, a déclaré jeudi Carolina Gómez, enseignante en santé publique.

Cependant, les autorités sanitaires ont déclaré à plusieurs reprises que l’urgence du coronavirus au Mexique était sous contrôle. “Nous allons bien”, a assuré le 22 octobre le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, aux députés, en précisant que “cela pourrait être pire”.

Alors que le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré à maintes reprises que la pandémie «est apprivoisée». Bien que cette semaine, il a admis être préoccupé par le rebond des affaires.

TESTS TOUJOURS MANQUANTS

La gestion de la lutte contre la maladie du président mexicain a été jugée “irresponsable” par l’opposition.

Pour le Dr Xavier Tello, chirurgien et consultant en communication de santé, l’une des principales erreurs que cette Administration continue de traîner est le refus de réaliser davantage de tests, ce qui, selon lui, permettrait de détecter davantage de cas et de retracer les contacts.

“Nous naviguons modérément à l’aveugle”, a-t-il déclaré.

Il a expliqué qu’au Mexique, nous ne savons toujours pas avec certitude combien de morts le SRAS-CoV-2 a produit.

L’absence de tests, puisque le Mexique a l’un des chiffres les plus bas au monde selon des responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rend les données fournies par le gouvernement mexicain incomplètes et cela réduit également la fiabilité des les autorités, pensa-t-il.

EXCÈS DE MORTALITÉ

Bien que le bilan officiel des décès dus au COVID-19 ait déjà atteint 90773, le ministère mexicain de la Santé a détecté entre janvier et septembre 2020 un excès de mortalité de 37%, enregistrant 193000 décès de plus que prévu cette année.

Alors que les cimetières des zones métropolitaines du Mexique comptent 6,1 millions de tombes et tombes, dont 83,3% étaient occupées et 16,7% disponibles au premier semestre, alors qu’il y avait une augmentation substantielle des crémations, comme le rapporte ce mercredi le Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

Selon une étude de l’Institut national des sciences médicales et de la nutrition et de l’Institut national du cancer, 73% des patients qui ont subi des soins intensifs ou qui ont été intubés sont décédés.

Des études ont révélé que les enfants en surpoids et obèses sont plus susceptibles de contracter le coronavirus et de développer des complications.

Malgré le fait que les autorités affirment qu’elles sont préparées à une nouvelle vague d’infections et de décès, avec une capacité hospitalière, Gómez a assuré que cela ne garantit rien.

“La disponibilité de l’hôpital est la seule chose qui montre que les gens meurent à la maison”, a-t-il déclaré.

Selon les données officielles, le taux d’occupation des hôpitaux au Mexique n’est que de 33% des lits généraux et 27% des lits avec ventilateurs (pour les patients gravement malades).

Selon Tello, au Mexique, chaque patient prend en moyenne 6,5 jours pour se rendre à l’hôpital, de sorte que les gens retardent les traitements ou ne travaillent plus, et donc beaucoup ont des complications ou meurent.

ALERTE DANS LES ÉTATS

Malgré le manque de preuves, et selon les données de l’Université Johns Hopkins, le Mexique est le dixième pays avec le plus d’infections et le quatrième avec le plus de décès.

Mais l’avancée de la maladie n’a pas empêché la plupart des États et villes du pays d’entamer une réouverture économique et sociale progressive début juin.

Cela a conduit à un assouplissement très évident des mesures de santé par la population au cours des dernières semaines, ce qui a déclenché un rebond des cas dans certains États.

La semaine dernière, l’état nordique de Chihuahua est devenu le premier état du pays à revenir au feu rouge épidémiologique, l’alerte maximale, en raison de l’augmentation des cas.

Pour cette raison, les activités ont été suspendues et des restrictions sanitaires et des sanctions plus drastiques ont été appliquées en cas de non-respect.

Pendant ce temps, dans l’État nord de Durango, le gouvernement de l’État a annoncé une série de mesures: les transports publics auront une occupation maximale de 50%; la vente d’alcool sera limitée à 22 h; et les espaces de loisirs seront fermés, entre autres.

De plus, dans l’état occidental de Jalisco, à partir de ce vendredi, le “bouton d’urgence” entrera en fonction avec lequel les activités économiques, culturelles, religieuses, récréatives et sportives seront suspendues après un certain temps.

“C’est une responsabilité partagée, car ni la société ni le gouvernement n’ont pris cela au sérieux”, a déclaré Tello.

Il a regretté qu’à l’heure actuelle, il n’y ait toujours pas de campagne nationale mettant en garde contre la gravité du problème et que l’utilisation de masques faciaux ne soit pas rendue obligatoire.

VACCIN ARVÉ

Un éventuel vaccin contre le coronavirus a été source d’espoir dans le monde, qui aspire à avoir le vaccin biologique en hiver.

Le 13 octobre, le gouvernement mexicain a signé un accord de pré-achat avec les laboratoires AstraZeneca, Pfizer et CanSino pour commencer à recevoir à partir de décembre – dans le meilleur des scénarios – et au cours de l’année prochaine environ 140 millions de doses de vaccins contre COVID-19, à condition que son efficacité soit vérifiée.

En outre, ce jeudi, López Obrador a officiellement signé un pacte avec le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) pour acheter 384 codes médicaments pour diverses maladies, mais il permettra également l’accès au Fonds renouvelable pour les vaccins de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS).

Ce fonds comprend également le vaccin contre le COVID-19 avec plus de 51 millions de doses que le Mexique avait déjà réservées à 20% de sa population.

Cependant, pour le Dr Tello, c’est loin d’être la solution contre la pandémie.

“Le fait que vous ayez un vaccin ne signifie pas que cela garantira que tout le monde pourra être vacciné”, a-t-il déclaré. Vacciner des millions de Mexicains sera une tâche titanesque », a-t-il prédit.