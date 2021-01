COVID-19 :

MEXIQUE – Le pays disposera du vaccin COVID-19 du laboratoire britannique AstraZeneca – qui sera produit dans le pays – dans une dizaine de jours, a fait savoir ce vendredi le ministère des Affaires étrangères.

Selon le directeur général des organisations régionales américaines et des mécanismes du ministère des Affaires étrangères, Efraín Guadarrama, la formule arrivera au Mexique dans un peu plus d’une semaine, après que la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (Cofepris) a approuvé son utilisation d’urgence. Lundi.

“Lundi dernier, Cofepris a approuvé le vaccin AstraZeneca. Aujourd’hui, j’ai eu le plaisir d’accompagner le Dr Hugo López-Gatell à mAbxience (Argentine) pour vérifier l’avancement du principe actif du vaccin qui arrivera au Mexique dans 10 jours”, a expliqué le officiel sur son compte Twitter.

Guadarrama a souligné que lors de la visite en Argentine, “il a été possible d’examiner et d’analyser le principe actif du vaccin”, qui sera ensuite envoyé au Mexique pour achever son processus de production et de remplissage.

Le vaccin AstraZeneca sera distribué du Mexique à toute l’Amérique latine.

Depuis ce jeudi, le sous-secrétaire à la Prévention et à la Promotion de la Santé et stratège contre la pandémie, Hugo López-Gatell, est en Argentine avec d’autres responsables mexicains et ce vendredi ils ont visité l’usine sud-américaine des laboratoires mAbxence, où le principe actif est produit. des vaccins anti-coronavirus SARS-CoV-2 d’AstraZeneca.

LE VACCIN CUREVAC SERA TESTE AU MEXIQUE

De son côté, le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a rapporté que Cofepris avait approuvé vendredi la phase 3 des tests du vaccin allemand CureVac au Mexique.

Grâce à son compte Twitter, le fonctionnaire fédéral a qualifié l’approbation de “très bonne nouvelle”.

“Cofepris a approuvé la phase 3 du vaccin allemand CureVac dans notre pays, très bonne nouvelle”, a publié Ebrard.

Cofepris a approuvé la phase 3 du vaccin allemand CUREVAC dans notre pays, très bonne nouvelle !! – Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 8 janvier 2021

Ce jeudi, le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a signé un accord avec CureVac pour le développement et la distribution du vaccin CVnCoV contre COVID-19, ainsi que des activités locales dans certains pays.

Les deux sociétés prévoient de s’associer pour rendre disponibles plusieurs centaines de millions de doses de CVnCoV dans le monde une fois que le produit biopharmaceutique aura reçu les autorisations correspondantes.

Fin décembre, la société de biotechnologie Novavax a annoncé le début au Mexique et aux États-Unis de la phase 3 des essais pour parvenir à un vaccin contre le COVID-19.

Le Mexique accueille également la phase 3 des vaccins COVID-19 du chinois CanSino et du belge Janssen, tout en étudiant d’autres propositions telles que la formule russe Sputnik V.

Selon les données du dernier jour, le Mexique touche 1,5 million de cas de SRAS-CoV-2 et ajoute plus de 131000 décès dus au COVID-19.