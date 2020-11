COVID-19 :

Les 100104 décès confirmés par COVID-19 dépassent déjà, de loin, les premières projections du gouvernement fédéral sur la pandémie

Sans trêve, le coronavirus a déjà fait plus de 100000 morts au Mexique, un système de santé épuisé et une économie entre les cordes qui menace million de personnes, tous stimulés par un discours officiel controversé.

Le Mexique est aujourd’hui le quatrième pays au monde pour les morts – derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde – et le onzième pour contagion.

Graphique de Johns Hopkins

Le million 19 mille 543 cas et 100104 décès confirmés dépassent de loin les premières projections gouvernementales, qui ne font plus d’estimations de l’impact sur voir toutes vos métriques dépassées.

Positivement, le pays a résisté à la crise et n’a pas enregistré d’images tragiques d’hôpitaux effondrés ou des corps dans les rues, mais cela entraîne des problèmes sans fin avec des conséquences difficiles à prévoir.

Combat inégal

le système de soins de santé est en rupture de stock avec travailleurs du domaine de la santé face à ce virus tricheur et parfois même quitter sa vie.

Le pays s’accumule 144 mille 83 professionnels de la santé infectés et 1 924 décès confirmés et Amnesty International a averti que Mexique est le pays du monde avec plus de décès de personnel médical.

Dans le Hôpital Juárez de México Ils travaillent à un rythme effréné et bien que l’occupation soit maintenant de 67% dans la zone COVID-19, les mois ont fait des ravages.

Nous traitons «un patient qui est Au bord de la mort, et vous devez être là tout le temps. Et ce n’en est pas un, il y a beaucoup de patients », explique Jessica Garduño, responsable de la thérapie intensive dans la zone COVID de l’hôpital, à Efe.

Le médecin, spécialiste en médecine critique, fait appel à la «force mentale» et reconnaît que certains collègues sont même tombés la dépression. De plus, il est très préoccupé par cette dichotomie complexe: alors que le système de santé est consommé, une partie les citoyens vivent sans soucis.

Le week-end dernier, par exemple, des centaines de baigneurs bondé les plages de Acapulco.

“Dans mon pays, le les ressources vont être épuisées, Comme partout. (…) Et le problème est que les gens ne prend pas soin, ne garde pas la distance », se lamente.

Les patients n’ont pas arrêté d’arriver dans cet hôpital de référence. Des gens comme María del Rosario Jhweste, qui 69 ans porte sept jours d’hospitalisation.

«Je ne sais pas comment c’était, mais je suis tombée», dit la femme d’une petite voix. Contrairement à tant d’autres, elle “oui” croit au virus et porte toujours des masques faciaux, surtout depuis sa belle-sœur est décédée du COVID-19 le 26 juin.

A ses côtés, Margarita Hernández ne s’arrête pas toux, tousser. Elle a 59 ans, une femme de ménage et ne s’est pas limitée au premier symptôme. La économie familiale commander.

“Dans la journée je me sentais bien et l’après-midi j’arrivais et me sentais fatigué, épuisé. Mais je devais y arriver, travailler », dit-il à Efe.

Jusqu’à ce que le le corps en dit assez et a été hospitalisé.

Affrontement de visions

Les autorités et les experts débattent de la question de savoir si le pays connaît une «deuxième vague“Comme dans les nations européennes ou si toujours continuer le premier.

Mexique a eu son premier cas à fin février dernier et fermé toutes les activités non indispensable en avril et mai, Bien que le confinement il n’était pas strict pour ne pas nuire à des millions de travailleurs informels.

Récemment, les autorités ont reconnu épidémies dans divers États du pays et la capitale a fermé les bars et réduire les heures de restaurants, cinémas et musées.

Dans ce contexte, il n’a cessé de surprendre, voire scandaliser, la vision du Président et une partie de son entourage.

Président Andrés Manuel López Obrador Il ne porte jamais de masque facial à 67 ans et dit que son les conseillers ne le conseillent pas.

Et bien qu’il ait promu des accords avec des hôpitaux privés pour éviter la saturation du secteur et ONU une résolution en faveur du vaccin universel, les contradictions abondent.

Au début de la pandémie, on a estimé qu’il y aurait moins de 10000 décès, une figure désormais totalement submergée, avec toute la douleur qu’elle inflige.

Mais pour le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, la pandémie est “sous contrôle”, et bien qu’il y ait un augmentation des infections, le nombre de décès a diminué.

“Mexique C’est des pays d’Amérique avec moins de décès par rapport à sa population“, A rappelé ce vendredi López Obrador, qui a assuré que du gouvernement” nous avons tout fait et nous continuerons à le faire “.

Ces déclarations contrastent avec le données officielles reflétant, par exemple, un clair sous-déclaration.

Les autorités ont calculé entre janvier et septembre 2020 une surmortalité de 37% avec 193 mille morts de plus que prévu.

La gestion de pandémie il a été très critiqué et a provoqué d’énormes tensions avec les États et l’opposition.

Pour Malaquías López, professeur de santé publique à la Université nationale autonome du Mexique (UNAM), le aucune obligation de porter des masques faciaux, une mobilité excessive et, surtout, un manque de preuves, ont déclenché l’épidémie. «Nous travaillons à l’aveugle», dit-il à Efe.

En outre, il a défini les prévisions du gouvernement comme «fatalement faux»Pour avoir stipulé une réouverture sociale et économique depuis juin, alors qu’il y avait un niveau élevé d’infections.

De plus, il regrette de parier sur le “atténuation“Au lieu de la prévention:” Cette guerre devait être gagnée dans la communauté, pas à l’hôpital. “

Des millions de victimes

Mexique a enregistré une baisse historique du produit intérieur brut (PIB) de 18,7% en glissement annuel au deuxième trimestre, le troisième ayant rebondi de 12% par rapport au trois mois précédents.

Selon le président, l’économie se redresse, bien qu’une baisse de 8% soit officiellement estimée en 2020.

Pour des millions de Mexicains, ces données sont du papier mort. Le pays compte environ 50 millions de pauvres (41,9%), et divers organismes ils estiment qu’au moins 10 millions supplémentaires pourraient y tomber.

“Il y a eu un détérioration très importante de l’économie qui a touché principalement la population la plus vulnérable », déclare Violeta Rodríguez, de l’Institut de recherche économique la UNAM.

Selon les données officielles, plus de 400 mille emplois sur les 1,1 million d’emplois formels ont disparu.

Mais plus de la moitié de la main-d’œuvre travaille de manière informelle. Dans ce secteur précaire, 12 millions d’emplois ont été perdus et environ sept ont été récupérés.

«Cette reprise a certainement à voir avec la forte urgence dans lequel les familles sont entrées. Ils ne pouvaient plus supporter l’enfermement », estime l’économiste, qui craint des« effets dévastateurs »à moyen terme.

Le dernier au revoir

Dans le panthéon municipal de Chalco il n’y a presque pas de place pour une âme même si il y a quelques mois elle a ouvert une nouvelle propriété dans ce cimetière aux portes de la capitale.

Les humbles croix rappellent les ravages de la pandémie. Depuis avril, plus de 500 corps, bien que tous ne soient pas morts du virus.

«Ils sont venus de toutes sortes, parfois du COVID-19, ou de quoi que ce soit d’autre, que ce soit un meurtre, et des choses du genre», résume Francisco Javier Rivera, un homme de 17 ans Il ne porte plus de combinaison de protection car c’est “très fastidieux”.

Matilde apporte des fleurs à son fils, décédé à l’âge de 27 ans et enterré dans un coin miteux du cimetière, entre des tourbillons de poussière. Repare le tombeau, priez un Notre Père. Sa tige Il est mort d’un accident, mais un proche parent a perdu la vie il y a 15 jours à cause de «la pandémie».

Les fossoyeurs, cueillir et pelleter, ils ouvrent quatre autres trous.

Vient un corbillard et une délégation de 30 personnes. Le tout avec des masques faciaux. “Que les messieurs du journal voir que nous prenons soin de nous“, Pointe un cadeau.

Une fanfare joue ‘Eternal Love’, de Juan Gabriel.

Le rituel ne dure que 30 minutes. Est enterré Maria de la LuzIl avait 42 ans, souffrait d’hypertension et de diabète. Les proches assurent qu’il ne s’agissait pas du COVID-19, bien que ces comorbidités aient déclenché les décès.

Avec ou sans virus, Maria de la Luz fertiliser cette terre semée d’adieux.

Avec des informations d’.