COVID-19 :

MEXIQUE – Le pays a autorisé ce lundi le retour en présentiel pour le cycle 2020-2021 dans les États à faible risque aux feux tricolores, tout en rappelant que ce retour sera mitigé, c’est-à-dire virtuel et en présentiel pour près de 30,5 millions d’élèves.

Le secrétaire fédéral à l’éducation, Esteban Moctezuma, a expliqué que les cours en présentiel pourraient être repris dans les états de Campeche et du Chiapas, entités qui sont au feu vert, c’est-à-dire à faible risque épidémiologique, même s’il sera nécessaire de maintenir des protocoles à cet égard.

Il a expliqué que dans les écoles qui redémarrent les classes en face à face, trois filtres de coresponsabilité seront mis en place: domicile, école, salle de classe.

De plus, l’accès au savon et à l’eau sera garanti; et COVID-19 sera considéré comme un risque professionnel pour les enseignants.

De même, a-t-il dit, l’utilisation générale de masques ou de mouchoirs artisanaux, la distance saine entre les entrées et les sorties, le retour échelonné, les places fixes attribuées et l’assistance alternative par nom de famille seront demandées.

De même, tout type de cérémonie sera suspendu. “Il va y avoir un système de détection précoce et d’attention socio-émotionnelle aux enseignants et aux élèves. Cela changera jusqu’à ce que le conseil général de la santé le décide.”

Il existe un guide de la Texas Education Agency qui permettra aux étudiants ayant des difficultés d’apprentissage à distance de retourner en classe.

Il a noté que le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a offert aux États avec un feu vert que les enseignants qui retournent à leur travail seront vaccinés.

De la même manière, il a annoncé qu’il y aura un renforcement de l’apprentissage.

Dimanche soir, le ministère de l’Éducation publique (SEP) avait avancé la décision de renforcer le programme «Apprendre à la maison» avec un retour systématique basé sur les performances des élèves.

Ledit programme, a réaffirmé l’agence, continuera avec le soutien des chaînes de télévision nationales, publiques et privées, pour continuer avec ce tissu, «car il ne peut pas être donné par une seule chaîne, mais plutôt avoir des horaires différents et couvrir la plus grande surface possible». .

A cet égard, Moctezuma a souligné qu’il y aura deux semaines de renforcement de l’apprentissage attendu. “Les enseignants nous ont demandé de publier le contenu à l’avance, donc à l’avance nous aurons le contenu sur la page officielle” du programme.