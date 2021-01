COVID-19 :

MEXIQUE – Le gouvernement commencera la distribution des vaccins COVID-19 dans les 32 États du pays à partir de la semaine prochaine, a déclaré mardi le président Andrés Manuel López Obrador.

Le président a informé que ce jour, plus de 53000 doses du médicament de Pfizer et BioNTech sont arrivées pour vacciner le personnel de santé à Mexico et dans l’État nord de Coahuila, mais que des lots hebdomadaires de 436800 unités chacun commenceront à arriver mardi prochain.

Jusqu’à présent, a rappelé le président, le Mexique a appliqué 82% des 53625 doses reçues au personnel de santé de Coahuila, Nuevo León, Mexico, l’État du Mexique et d’autres entités d’agglomération de la capitale mexicaine, où se situe l’épidémie de la maladie. son plus haut sommet.

«Pour la semaine prochaine, qui est le 11, nous avons un nouvel envoi de plus de 400 000, nous avons déjà commencé avec tout le pays, nous allons les chercher pour atteindre les 26 états restants, ceux qui manquent, dès la prochaine arrivée de vaccins, le 11, nous avons commencé avec la première dose », dit-il.

La pandémie COVID-19 a laissé plus de 1,45 million de cas et près de 128000 décès au Mexique, qui a opté pour un accès précoce au vaccin pour vacciner ses plus de 120 millions d’habitants jusqu’en mars 2022.

Après avoir commencé la vaccination le 24 décembre, López Obrador a promis de disposer de 1,4 million de doses de Pfizer pour vacciner tous les personnels de santé combattant le COVID-19 d’ici la fin janvier.

Les dénombrements internationaux placent le pays au premier rang des décès.

En outre, le président a réitéré sa promesse de vacciner les près de 15 millions d’adultes de plus de 60 ans qui vivent au Mexique d’ici la fin du mois de mars, principalement avec le médicament chinois CanSino, qui ne nécessite qu’une seule dose.

“Nous sommes parmi les premiers au monde à avoir le vaccin car nous avions anticipé, eh bien, nous avons même proposé à l’ONU le mécanisme pour empêcher la thésaurisation des vaccins”, a fait valoir le président.

Au total, le Mexique a des contrats de pré-achat pour 34,4 millions de doses auprès de Pfizer, 77,4 millions auprès du britannique AstraZeneca, 35 millions auprès de CanSino et 34,4 millions auprès de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le gouvernement prévoit d’investir un total de 32 000 millions de pesos (environ 1 600 millions de dollars) pour obtenir les antidotes.

Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, et chargé de la gestion de la pandémie, a défendu le taux de vaccination que prend le Mexique.

“Nous avons été l’un des premiers pays au monde, l’un des 10 premiers pays au monde à commencer la vaccination, le premier d’Amérique latine, et nous sommes actuellement numéro 13 en termes de nombre de vaccins par million d’habitants”, at-il affirmé.