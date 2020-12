COVID-19 :

Le Mexique progresse dans son plan de vaccination et ce même mercredi il a conclu un contrat avec la société pharmaceutique Pfizer afin que son vaccin puisse être appliqué à la population le plus rapidement possible, idéalement en décembre, ont expliqué les autorités fédérales.

Ce mercredi, le ministère de la Santé a rapporté sur Twitter que son propriétaire, Jorge Alcocer, avait déjà signé l’accord pour la fabrication et la fourniture de vaccin contre le COVID-19 avec Pfizer pour l’achat de 34,4 millions de vaccins.

“L’attente est de recevoir 250 000 doses ce mois-ci pour protéger les Mexicains, avec une priorité sur le personnel de santé qui est en première ligne de soins pour cette maladie”, a indiqué le ministère.

La nouvelle a été publiée mardi, lorsque le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a expliqué lors d’une conférence de presse qu’il était prévu pour ce mercredi d’avoir la “version finale” du contrat Pfizer, qu’Alcocer signerait .

“Et pour sa part, le ministère des Finances et du Crédit public prépare tous les plans budgétaires et financiers pour avoir un budget suffisant et acheter les vaccins à Pfizer, CanSino et AstraZeneca”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, López-Gatell a évoqué une “quatrième bonne nouvelle” en référence au fait que la société pharmaceutique Janssen a commencé son essai clinique au Mexique, qui est le neuvième pays dans lequel des tests seront effectués.

Ivette Machín a l’information.

LÓPEZ OBRADOR CÉLÈBRE LES PROGRÈS

Ce mercredi, il a été annoncé que le Royaume-Uni commencerait à vacciner contre le COVID-19 auprès des groupes les plus vulnérables au début de la semaine prochaine après que les régulateurs britanniques ont approuvé la préparation développée par l’américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Le Royaume-Uni devient le premier pays à approuver ce vaccin.

“Le Royaume-Uni autorise le vaccin développé par Pfizer. Au Mexique, l’application correspondante dispose déjà de l’autorité de régulation. Ce que beaucoup supposé impossible est désormais une réalité: la vaccination est sur le point de commencer en décembre 2020”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Mexique, Marcelo Ebrard.

Interrogé sur le plan national de vaccination, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré que «tout ce qui concerne le vaccin est revu quotidiennement».

“Je ne veux pas générer de fausses attentes dans une affaire aussi délicate. Il est très important pour nous d’avoir le vaccin le plus tôt possible, nous avons déjà des accords avec des sociétés pharmaceutiques et avec des gouvernements d’autres pays. Nous allons bien”, a-t-il déclaré.

Et il a ajouté que l’ensemble du plan est déjà en place pour être appliqué une fois qu’il y aura un vaccin et a indiqué qu’il sera annoncé mardi prochain.

Lorsque le vaccin contre le coronavirus est quasiment une réalité, de nombreux messages circulent sur les réseaux sociaux pour inoculer la peur des antiviraux. Ces médicaments ne tuent pas, ne portent pas de micropuces et ne font pas partie d’un complot de Bill Gates pour contrôler le monde. Nous démantelons les mensonges des anti-vaccins.

Concernant Pfizer, il a expliqué que le contrat est «sur le point de se conclure» et que «l’argent est déjà disponible».

Il a dit qu’ils avaient, au départ, 20 000 millions de pesos (près de 1 000 millions de dollars) à allouer à ce poste.

Et il cherche à simplifier le processus devant l’autorité de régulation, la Commission fédérale de protection des risques sanitaires (Cofepris). «C’est une question d’urgence», a-t-il fait remarquer.

Dans le meilleur des cas, les autorités s’attendent à ce que la vaccination commence au Mexique à partir de décembre. Bien qu’ils soient pour le moment assez prudents.

“Il y aurait la possibilité de commencer à vacciner à la fin de ce mois, puisque c’est ainsi que pensent les autres pays, mais cela ne dépend pas de nous”, a conclu le président.

Le 13 octobre, le gouvernement mexicain a présenté un ambitieux plan d’acquisition de doses qui permettrait de vacciner plus de 116 millions de personnes, dont 20 millions au cours du premier trimestre 2021.

Le Mexique compte actuellement 106 765 décès dus au coronavirus et plus de 1 million de 120 000 cas, avec un rebond ces dernières semaines et une occupation des hôpitaux plus élevée dans plusieurs régions, dont la capitale.