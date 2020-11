COVID-19 :

Arturo Herrera, chef du ministère des Finances, a affirmé “ne pas avoir peur” d’une ré-épidémie de COVID-19 telle que celle qui a forcé la reconfiguration de l’Europe

Les officiels du gouvernement mexicain a défendu leur optimisme dans le rebond économique du pays grâce à un pandémie “sous contrôleCe qui leur permettra de maintenir leur prévision d’une contraction de seulement 8% du PIB pour cette annee.

Dans un événement virtuel de Société des Amériques: Conseil des Amériques (AS / COA), Arturo Herrera, intitulez le Secrétariat des Finances et du Crédit public (SHCP), a déclaré qu’il n’avait «pas peur» d’un COVID-19[feminine comme celui qui a forcé la reconfiguration de l’Europe.

Nous avons déjà connu ce rebond (économique) tout au long de ces mois, de juin à aujourd’hui, ayant jusqu’à présent sous contrôle de la pandémie. Qu’est-ce que ça veut dire? Sur les 32 États, il y a 22 États dans lesquels il y a des chutes de contagion », a déclaré Herrera.

Outre 96430 décès et plus de 986000 cas confirmés, la crise des coronavirus a laissé le Mexique avec une baisse cumulée de la produit intérieur brut (PIB) de 9,6% au cours des neuf premiers mois de l’année.

Bien que Herrera ait admis que le SHCP avait été critiqué pour être “trop ​​optimiste”, il a réitéré sa prévision d’une baisse de 8% du PIB pour cette année avec un rebond de 4,6% en 2021 sans craindre une deuxième vague d’infections.

Non, je pense que, comme je l’ai déjà dit, nous avons ce rare privilège d’observer avec un retard ce qui se passe dans d’autres pays et ensuite d’essayer d’apprendre de ce qui se passe dans ces pays », a-t-il dit.

Soutien du secteur privé

Dans la journée virtuelle de Mexique: opportunités d’investissement et réactivation économique, des représentants du secteur privé ont reconnu les actions du gouvernement.

Le Mexique, grâce à la bonne gestion du ministère des Finances et au leadership d’Arturo Herrera, dispose d’un environnement financier solide qui positionne le pays pour une reprise rapide lorsque les conditions sont favorables », a-t-il déclaré. Susan Segal, Président et chef de la direction d’AS / COA.

Abraham Zamora, Vice-président exécutif du développement durable, des affaires corporatives et publiques de la société énergétique IEnova, a reconnu un changement d’attitude du gouvernement de Andrés Manuel López Obrador.

En particulier, il a annoncé l’inclusion de projets énergétiques dans le premier paquet d’infrastructure que les hommes d’affaires et le gouvernement ont annoncé en octobre pour 297 mille 344 millions de pesos (plus de 14 mille 460 millions de dollars), en plus du second qui viendra fin novembre.

On voit que ces dernières semaines, ces derniers mois, le gouvernement a montré une grande volonté de s’asseoir davantage avec le secteur privé pour réactiver les choses, pour réactiver des projets sur la question énergétique », a déclaré Zamora.

Entre espoir et prudence

Mexique a récupéré 7,5 millions d’emplois informels et informels sur les quelque 13 millions perdus par la pandémie, a rapporté le SHCP.

En outre, après une contraction annuelle historique de 18,7% du PIB au deuxième trimestre de l’année, l’économie mexicaine a connu un rebond trimestriel de 12% de juillet à septembre, a-t-il rappelé. Gabriel Yorio, Sous-secrétaire aux finances.

Ce que nous observons, c’est une reprise déjà au troisième trimestre, où nous sommes en croissance, l’impact le plus important que nous ayons vu dans les mois d’avril et mai, au deuxième trimestre », a fait valoir le responsable.

Ernesto acevedo, Sous-secrétaire à l’industrie, au commerce et à la compétitivité de la Secrétaire d’économie (JE SAIS), a souligné la reprise des secteurs de la construction, de la fabrication, des exportations et de l’industrie automobile.

Bien qu’en termes corrigés de la saisonnalité, mois par mois, trimestre par trimestre, ils montrent une reprise importante, il faut souligner que nous sommes à des niveaux bien inférieurs aux précédents, et même revenir à ces niveaux coûtera encore quelques mois », a-t-il reconnu.

Les responsables se vantaient de la force du nouveau traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC), qui est entrée en vigueur le 1er juillet, malgré la “conjoncture politique” à Washington.

