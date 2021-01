COVID-19 :

MEXIQUE – La pandémie de coronavirus SRAS-CoV-2 a dépassé 1,5 million d’infections au Mexique après plusieurs jours de records consécutifs et une alerte rouge qui ne s’arrête pas dans la capitale, où la crise a provoqué la saturation des hôpitaux et des centaines de patients revendiquant oxygène.

Outre le nombre d’infections – 16 105 nouvelles au cours des dernières 24 heures, un record de la pandémie, avec lequel 1 million 524 036 ont été accumulés – il y a également eu 133 204 décès, dont 1 135 décès signalés samedi.

Avec ces chiffres, et selon les données de l’Université Johns Hopkins, le Mexique est derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde et est le treizième au monde pour les cas confirmés de l’agent pathogène.

Ce soir, je vous demande d’agir de manière responsable et de réserver les fêtes et les réunions pour plus tard. Je sais que nous existons depuis longtemps, mais il a été prouvé qu’il y a plus d’infections dans ces événements. La Ville est à un niveau élevé d’hospitalisations et ce n’est qu’en coopérant avec nous tous que nous réussirons. – Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 10 janvier 2021

“(Ces chiffres) indiquent qu’au Mexique nous sommes dans une deuxième vague qui, en termes de chiffres, est similaire au pic que nous avons eu en juillet”, a expliqué l’économiste, politologue à l’Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) et consultant en politiques publiques, Mario Campa.

Il a ajouté que le fait que “cette deuxième vague se produise pendant la phase hivernale pourrait entraîner une saturation des hôpitaux, dans certaines entités, plus rapidement” comme c’est déjà le cas dans la ville et l’État de Mexico, les hôpitaux approchant 90 % D’occupation.

Campa, qui a diffusé sur les réseaux sociaux des données statistiques sur le comportement de la pandémie au Mexique, estime que la grippe est un facteur à considérer.

“Nous ne pouvons pas le minimiser, il se peut que nous voyions quelque chose que nous n’avons pas vu tout au long de l’été lorsque la maladie diminue puis rebondit en hiver”, a-t-il ajouté.

D’autres spécialistes ont considéré que l’augmentation du nombre de cas a rebondi ces jours-ci en raison de l’augmentation de la mobilité due aux fêtes de fin d’année avec beaucoup de monde dans les rues et en vacances dans les destinations touristiques les plus populaires, malgré l’attrait des les autorités de ne pas sortir et de rester à la maison.

“Les gens sont en retard pour soigner la maladie après les réunions de famille et d’amis”, préviennent les experts.

ÉCHECS DU SYSTÈME DE SANTÉ

Campa a rappelé que, bien que le Mexique ait augmenté sa capacité hospitalière dans la première partie de la pandémie, “il est l’un des pays au monde avec le plus de retard dans ce domaine et ne fait même pas partie du top 20 en Amérique” en termes de lits, infirmières et des médecins pour 10 000 habitants et, au contraire, occupe les dernières places.

Il a noté que la stratégie principale du Mexique “était d’étendre la capacité des hôpitaux et de la doubler, mais dans cette pandémie, chaque pays a besoin de sa propre stratégie et il ne peut pas en être de même pour différentes nations”.

Le professeur également de politique économique de l’Université de Columbia a souligné qu’un autre facteur qui a influencé le nombre de décès dus au COVID-19 au Mexique et en Amérique latine était la forte incidence de maladies telles que l’hypertension, le diabète, l’obésité et fumeur.

LA DEMANDE D’OXYGÈNE

La forte demande d’oxygène a engendré à Mexico que des centaines de personnes font la queue jusqu’à 8 heures pour faire remplir leurs réservoirs, à laquelle s’ajoute l’augmentation des prix.

“Comme cela est nécessaire, vous devez mettre de l’oxygène à un coût énorme”, a déclaré Miguel Durán, qui a un patient à domicile avec un problème respiratoire.

Selon les utilisateurs, les prix de remplissage des réservoirs varient entre 150 et 200 pesos (7,50 $ et 10 $) et certains doivent l’utiliser plusieurs heures d’affilée, donc ils dépensent jusqu’à 1500 pesos (75 $) par semaine.

Le Dr Felipe Bolívar clarifie certains mythes sur le vaccin COVID-19 qui se développent autour de lui.

Miguel Durán a opté pour les modules que le gouvernement de la capitale a installés pour offrir de l’oxygène gratuitement, ce qui, dit-il, en vaut la peine car “bien que nous perdions des heures, nous économisons un peu”.

MEXICO CITY: RED FOCUS

La crise sanitaire a surtout touché la capitale du pays, où depuis le 18 décembre la fermeture des activités non essentielles a été décrétée pour arrêter la vague d’infections jusqu’au 10 janvier, mais la fermeture a duré ce vendredi jusqu’au 17 janvier.

La capitale mexicaine est le principal foyer de la pandémie dans le pays, accumulant plus de 354 000 infections et près de 23 000 décès dus au COVID-19.

Alors qu’il y a deux semaines, le taux d’occupation des hôpitaux de la ville dépassait 80%, il est actuellement de 86%, un pourcentage identique pour les lits d’hospitalisation générale et ceux avec respirateur et avec une tendance à augmenter et provoquer la saturation des hôpitaux tant les autorités.

Mais malgré le scénario difficile, le Mexique a été l’un des pays qui a opté pour un accès précoce au vaccin pour vacciner ses près de 130 millions d’habitants jusqu’en mars 2022, avec un investissement de 32 milliards de pesos (environ 1600 millions de dollars) .

Après avoir commencé la vaccination le 24 décembre, le président Andrés Manuel López Obrador a promis de disposer de 1,4 million de doses de Pfizer pour vacciner l’ensemble du personnel de santé d’ici la fin janvier.

Il a également engagé son gouvernement à vacciner les près de 15 millions d’adultes de plus de 60 ans d’ici la fin du mois de mars.

Au total, le Mexique a des contrats de pré-achat pour 34,4 millions de doses auprès de Pfizer, 77,4 millions auprès du britannique AstraZeneca, 35 millions auprès de CanSino et 34,4 millions auprès de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).