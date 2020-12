COVID-19 :

Au cours des dernières 24 heures, 8608 cas positifs et 249 décès dus au nouveau coronavirus ont été enregistrés au Mexique

La Secrétaire de Santé rapporté que dans Mexique jusqu’à ce dimanche, ils ont été confirmés un million 250 mille 44 cas au total et 113 mille 953 décès totaux par COVID-19[feminine.

Depuis l’arrivée du virus le 28 février, 3,19 millions de personnes ont été étudiées au Mexique.

Le Mexique clôture ainsi une semaine au cours de laquelle plusieurs jours ont ajouté plus de 11 mille infections, les chiffres les plus élevés de la pandémie à l’exception du 5 octobre, où 28 mille 115 nouveaux cas se sont ajoutés, alors qu’à l’époque c’était dû à un changement méthodologique. avec des infections retardées.

Selon le décompte de l’Université Johns Hopkins, le Mexique est le treizième pays avec le plus de cas et le quatrième avec le plus grand nombre de décès dus au nouveau coronavirus SRAS-CoV-2, seulement derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde.

Lors d’une conférence de presse, Ruy López, directeur général du Centre national pour les programmes de prévention et de contrôle des maladies (Cenaprece), a déclaré qu ‘”il y a une grande activité” dans “la transmission et la confirmation des cas”, et a assuré qu’ “une partie très importante c’est expliqué par Mexico ».

Les hôpitaux de la capitale occupent 83% des lits de soins généraux et 71% des lits équipés de ventilateurs pour la respiration assistée.

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a prévenu vendredi que la ville est en “alerte” pour une “croissance très accélérée des hospitalisations”, et a demandé aux citoyens d’annuler les vacances de Noël.

Le sous-secrétaire à la Santé Hugo López-Gatell, en charge de la stratégie contre le coronavirus, a assuré que le pays connaît «le deuxième pic» de la pandémie, avec une augmentation des infections dans le centre et le nord du pays, y compris la capitale.

La Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (Cofepris) a autorisé vendredi l’utilisation d’urgence du vaccin de Pfizer et BioNTech, et le gouvernement prévoit de commencer à vacciner le personnel de santé ce mois-ci.

Avec des informations de López-Dóriga Digital