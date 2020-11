COVID-19 :

Le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a affirmé sur les réseaux sociaux que la vaccination commencerait en même temps que dans l’Union européenne

Le chancelier Marcelo Ebrard souligné que Mexique est prêt à commencer vaccination contre COVID-19[feminine au Mexique avant le mois de Décembre 2020, en même temps que dans le syndicat L’Europe .

Sur les réseaux sociaux, Ebrard Casaubón a fait référence à un tweet de Ursula von Der Leyen, président de la Commission européenne.

Von der Leyen a souligné que la Commission européenne avait obtenu des contrats de vaccins avec six sociétés pharmaceutiques, en plus de souligner qu ‘”il est possible que les premiers citoyens soient déjà vaccinés avant la fin du mois de décembre”.

Le Mexique a conclu des accords de pré-achat avec des vaccins chinois CanSino, de l’américain Pfizer et les britanniques AstraZeneca, qui a annoncé une efficacité de 97%, 95% et jusqu’à 90% respectivement.

Mardi dernier, Ebrard Casaubón, en charge de la stratégie étrangère pour obtenir des vaccins, a déclaré que Pfizer devrait être approuvé le 10 décembre par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et que quelques jours plus tard, il ferait de même. La Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires du Mexique (Cofepris).

Une fois qu’il est autorisé, le secrétaire aux relations étrangères a estimé à «cinq jours ouvrables» pour que le vaccin atteigne le Mexique.

“En bref, il est imminent que, si tout se passe comme nous l’avons dit et que l’autorité de régulation considère qu’il peut être approuvé comme nous espérons qu’il sera approuvé aux États-Unis et en Europe, le Mexique commencera également ce processus en décembre”, a déclaré Ebrard.

Avec des informations de López-Dóriga Digital et .