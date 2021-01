COVID-19 :

MEXIQUE – Le gouvernement mexicain a lancé mardi une campagne pour encourager ceux qui ont loué des réservoirs d’oxygène à les rendre aux distributeurs afin que d’autres personnes puissent les utiliser en raison de la situation critique vécue par la pandémie au Mexique.

La campagne «Redonnez votre réservoir. Pour l’amour de la vie» a été créée par l’Agence fédérale de protection des consommateurs (Profeco), en collaboration avec la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris) et deux entreprises qui produisent et distribuent de l’oxygène.

L’initiative découle de la pénurie de réservoirs d’oxygène pour les patients infectés par le COVID-19 à leur domicile et avant que 89% des lits d’hospitalisation soient occupés à Mexico et 60% à l’échelle nationale, selon les données officielles le plus récent.

De plus, au cours des dernières semaines, Mexico a vu de longues files d’attente aux points de recharge d’oxygène malgré les efforts des autorités pour étendre la couverture de ce service gratuit.

Dans le cadre d’un accord avec Mexico, une entreprise a installé deux points de recharge d’oxygène, mais avec de nombreuses limitations.

Actuellement, ils sont en dialogue avec les autorités de la capitale pour en ouvrir au moins un de plus, tandis que le gouvernement de Mexico a lancé cette semaine un programme d’oxygène à domicile.

Les employés de l’entreprise reçoivent le test COVID-19.

“(L’attention à la maison) n’est pas avec des réservoirs, mais avec des concentrateurs d’oxygène, mais cela peut être le même nombre de litres par seconde. Il absorbe l’air de l’atmosphère et le transforme en oxygène”, a déclaré le responsable de gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, lors d’une conférence de presse.

Selon un communiqué de Profeco et Cofepris, en plus de la demande croissante, il a été détecté que «de nombreuses personnes conservent les réservoirs même si elles n’en ont plus besoin, à titre préventif», privant ainsi les autres patients qui le font. exiger.

“L’appel s’étend aux établissements qui disposent de réservoirs à usage industriel, mais qui peuvent être facilement convertis à un usage médical, par exemple: soudeurs, mécaniciens, mines, aciéries et pièces automobiles, entre autres”, conclut le communiqué.

Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, le Mexique a atteint 1 million 649 502 cas confirmés lundi et le nombre de décès a atteint 141 248.