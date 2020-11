COVID-19 :

Au Mexique, à ce jour, un million 32 mille 688 cas au total et 101 mille 373 décès dus au COVID-19 ont été confirmés

Au cours des dernières 24 heures, 550 décès et 6000 719 cas positifs ont été enregistrés dans le pays en raison de la nouvelle coronavirus.

Le PDG de épidémiologie, José Luis Alomía Zegarra, a déclaré que le nombre de cas positifs estimé est de 41 480 patients.

Occupation des lits hospitalisation générale à l’échelle nationale, il est de 37 pour cent. Six États du pays ont plus de 50% d’occupation dans cette zone: Durango (79 pour cent), Coahuila (67 pour cent), Nuevo León (66 pour cent), Zacatecas (63%), Mexico (60%), Chihuahua (60 pour cent).

L’occupation de lits avec ventilateur à l’échelle nationale, il est de 30 pour cent. Les États les plus occupés dans cette zone sont Aguascalientes (60%), Mexico (55%) et Nuevo León (50%)

Le Mexique reste le onzième pays avec le plus d’infections et le quatrième avec le plus de décès absolus, selon le Université Johns Hopkins.

Au cours des huit mois de la pandémie au Mexique, le COVID-19 s’est imposé comme la quatrième cause de décès dans le pays, derrière les maladies cardiaques, le diabète et les tumeurs malignes, selon les données du Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

