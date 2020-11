COVID-19 :

MEXIQUE – Le gouvernement mexicain a annoncé qu’il pourrait commencer la vaccination contre le COVID-19 dans le pays en décembre si les organismes de réglementation certifient l’efficacité que plusieurs laboratoires ont annoncée ces dernières semaines.

«Nous souhaitons vivement que dans le cas de Pfizer et CanSino, qui ont fait l’offre de pouvoir bénéficier de toutes ces conditions en décembre, que toute la documentation importante concernant leur sécurité et leur efficacité ait été soumise à temps, qu’ils aient l’homologation sanitaire. à l’heure et qu’il peut être utilisé immédiatement », a déclaré le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell.

Lors de la conférence de presse du matin du président Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell a assuré que “le gouvernement mexicain est non seulement avec toute la disposition, mais avec toute l’intention, mais aussi toute la capacité” de procéder à la vaccination.

Le Mexique, qui compte près de 102000 décès dus au COVID-19 et à 1 million 050000 infections confirmées du coronavirus SRAS-CoV-2, a conclu des accords de pré-achat avec les vaccins du chinois CanSino, de l’américain Pfizer et du britannique AstraZeneca, qui Ils ont annoncé une efficacité de 97%, 95% et jusqu’à 90%, respectivement.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, en charge de la stratégie étrangère pour obtenir des vaccins, a déclaré que celui de Pfizer devrait être approuvé le 10 décembre par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et que quelques jours plus tard, il en fera de même. La Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires du Mexique (Cofepris).

Une fois autorisé, le secrétaire aux relations extérieures a estimé «cinq jours ouvrables» pour que le vaccin atteigne le Mexique.

Juliana Monsalve a l’information.

“En bref, il est imminent que, si tout se passe comme nous l’avons dit et que l’autorité de régulation considère qu’il peut être approuvé comme nous nous attendons à ce qu’il soit approuvé aux États-Unis et en Europe, le Mexique commencera également ce processus en décembre”, a déclaré Ebrard.

Il a également assuré que le Mexique a le plan de vaccination “très avancé et qu’il sera présenté très prochainement”.

Concernant le vaccin CanSino, Ebrard a déclaré que 15000 volontaires mexicains sont attendus pour la phase trois de sa certification, tandis qu’en ce qui concerne AstraZeneca, il a déclaré qu’il ne présentait pas “d’effets secondaires graves” et que “nous sommes à l’heure” pour sa certification, sa production et sa distribution. qui sera menée par le Mexique et l’Argentine dans toute l’Amérique latine.

Lorsque le vaccin contre le coronavirus est quasiment une réalité, de nombreux messages circulent sur les réseaux sociaux pour inoculer la peur des antiviraux. Ces médicaments ne tuent pas, ne transportent pas de micropuces et ne font pas partie d’un complot de Bill Gates pour contrôler le monde. Nous démantelons les mensonges des anti-vaccins.

Parallèlement, le Mexique participe au mécanisme multilatéral Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui lui donnera accès à plusieurs vaccins, dont l’American Moderna, qui a une efficacité de 94,5%.

Le pays a l’intention de vacciner gratuitement en 2021 l’ensemble de sa population de 130 millions d’habitants.

SOUTIEN AUX FAMILLES DE DÉCÉDÉS

Lors de la même conférence de presse, la directrice de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), Zoé Robledo, a annoncé la livraison de 11460 pesos (environ 559 $) à toutes les familles qui, depuis mars, ont perdu un parent à cause du COVID-19. couvrir les frais funéraires.

Il a expliqué que le soutien se fera directement via une plateforme numérique dans laquelle les membres de la famille doivent présenter le certificat de décès et qu’il sera actif jusqu’à ce que le gouvernement déclare la fin de la crise sanitaire.

Avec 101 926 décès et 1 million 049 358 cas de COVID-19, le Mexique est le quatrième pays au monde avec le plus de décès cumulés, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde.