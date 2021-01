COVID-19 :

Le sous-secrétaire López-Gatell a annoncé que le Mexique recevra un million de doses de vaccin AstraZeneca “en vrac” d’Argentine

Mexique recevra le mercredi 20 janvier, un million de doses de Vaccin AstraZeneca contre COVID-19, provenant de Argentine, a rapporté ce lundi le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell.

Ce mercredi, à l’aube, nous recevrons le premier de ces envois en vrac et ce sera environ un million de doses, car en raison des conditions de fonctionnement de l’usine, il peut s’agir d’une quantité inférieure », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse quotidienne sur le coronavirus.

A dit que le vaccin est produit en Argentine et il est exporté, dans ce cas au Mexique, car il y a un accord entre deux individus afin que le Liomont Pharmaceutique “Remplissez et terminez les flacons qui seront utilisés pour l’application du vaccin.”

Il s’est souvenu que ce le premier envoi arrivera mercredi et ils seront emballés à la fin du mois de mars.

Il a précisé que ce million de doses sont destinées à différentes opérations de l’implantation de l’usine de Liomont au Mexique “et ils ne sont pas nécessairement prédestinés ou pré-étiquetés sur une partie quelconque de l’offre”.

Il a rappelé que la production de Liomont, dans l’accord avec AstraZeneca, comprend la fourniture de l’achat au Mexique pour un total de 77,4 millions de doses et 200 millions de doses ont été envisagées pour l’Amérique latine pour différents pays de la région.

Quelques heures auparavant, le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, a confirmé que les autorités sanitaires argentines enverraient, à partir de ces jours, le ingrédient actif du vaccin AztraZeneca pour démarrer le processus de emballage final au Mexique bien qu’il se soit référé à une publication argentine qui mentionnait que l’équivalent de 6 millions de doses serait envoyé.

Mexique a des accords pour 34,4 millions de doses de Pfizer, 77,4 millions de Britannique AstraZeneca, 35 millions CanSino et 34,4 millions de la plateforme Covax de la Organisation mondiale de la santé (OMS).

De plus, il analyse l’achat de 24 millions de doses de Russe Spoutnik V.

Ce lundi, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que le Mexique acceptait de réduire les commandes pour la dose de Pfizer de sorte que la Organisation des Nations Unies recevoir un montant et peut le livrer à Pays pauvres.

Modifications du plan de vaccination

Avant la décision, López-Gatell a souligné que Les objectifs de vaccination du Mexique seront affectés dans la deuxième application pour le personnel de santé et les personnes âgées.

Aujourd’hui, 3 781 agents de santé ont été vaccinés dans le cadre de la phase d’expansion du plan national de vaccination contre le virus SRAS-CoV-2. À ce jour, 492 529 personnes sont vaccinées. pic.twitter.com/v55mg3odYW – Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 19 janvier 2021

Mexique a l’intention de vacciner dans un premier temps l’ensemble personnel de santé, certains 700 mille, et dans le second sur 15 millions de seniors.

Il a précisé que les envois prévus pour les 26 janvier et 2 et 9 février n’arriveront pas et que le prochain envoi avec de nouvelles doses, le 15 février.

Sur les 439 mille 725 doses du vaccin Pfizer qui étaient prévues demain mardi, seulement 50 pour cent arriveront, soit environ 219 mille 350 doses », a expliqué López-Gatell, précisant que la moitié arrivera à Mexico et à Monterrey.

Mexique cherche à vacciner son presque 130 millions d’habitants avec un plan déjà en place et dont l’achèvement est prévu pour mars 2022, avec un investissement de 32 milliards de pesos.

Ce lundi, le Mexique a signalé 8 mille 74 nouvelles infections du coronavirus au cours des dernières 24 heures pour un total d’un million 649 mille 502 cas confirmés, ont rapporté les autorités du Secrétaire de Santé.

En outre, 544 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre de morts à 141 248.

Avec ces données, le Mexique se classe treizième place mondiale en nombre d’infections et reste comme le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, selon Université américaine Johns Hopkins.

