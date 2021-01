COVID-19 :

MEXIQUE – Le pays recevra mercredi un million de doses du vaccin AstraZeneca d’Argentine, a rapporté lundi le sous-secrétaire à la Santé et stratège gouvernemental contre le COVID-19, Hugo López-Gatell.

“Ce mercredi, à l’aube, nous recevrons le premier de ces envois en vrac et ce sera environ un million de doses car en raison des conditions de fonctionnement de l’usine, il pourrait s’agir d’une quantité inférieure”, a déclaré López-Gatell lors de la conférence de presse. journal sur le coronavirus.

Le responsable a déclaré que le vaccin est produit en Argentine et est exporté, en l’occurrence vers le Mexique, car il existe un accord entre deux particuliers pour que la société pharmaceutique Liomont “remplisse et finisse les bouteilles qui seront utilisées pour l’application du vaccin. “.

Il a rappelé que ce premier envoi arrivera mercredi et sera emballé fin mars.

Le haut fonctionnaire mexicain a précisé que ce million de doses “sont destinées à différentes opérations de l’établissement de” l’usine de Liomont au Mexique “et ne sont pas nécessairement prédestinées ou pré-étiquetées pour aucune partie de l’approvisionnement”.

Il a rappelé que la production de Liomont, dans l’accord avec AstraZeneca, comprend la fourniture de l’achat au Mexique pour un total de 77,4 millions de doses et pour l’Amérique latine, 200 millions de doses ont été envisagées pour différents pays de la région.

Les employés de l’entreprise reçoivent le test COVID-19.

Quelques heures plus tôt, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a confirmé que les autorités sanitaires argentines enverraient, à partir de ces jours, le principe actif du vaccin AztraZeneca pour lancer le processus de conditionnement final au Mexique, bien qu’il se réfère à une publication argentine mentionnant que l’équivalent de 6 millions de doses serait expédié.

Le Mexique a conclu des accords pour 34,4 millions de doses de Pfizer, 77,4 millions de la société britannique AstraZeneca, 35 millions de CanSino et 34,4 millions de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il envisage également l’achat de 24 millions de doses du Spoutnik V.

Ce lundi, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que le Mexique accepte de réduire les demandes de dose de vaccin Pfizer afin que l’ONU reçoive une quantité et puisse la livrer aux pays pauvres.

MODIFICATIONS DU PLAN DE VACCINATION

Face à la décision, López-Gatell a souligné que les objectifs de vaccination du Mexique seront affectés dans la deuxième demande pour le personnel de santé et les personnes âgées.

Le Mexique a l’intention de vacciner l’ensemble du personnel de santé, environ 700 000 personnes dans la première phase et dans la seconde, quelque 15 millions de personnes âgées.

Il a précisé que les envois prévus pour le 26 janvier et les 2 et 9 février n’arriveront pas et que le prochain envoi avec de nouvelles doses arrivera au Mexique le 15 février.

Le Dr Felipe Bolívar clarifie certains mythes sur le vaccin COVID-19 qui se développent autour de lui.

“Sur les 439 725 doses du vaccin Pfizer qui étaient prévues pour demain mardi, seulement 50% arriveront, soit environ 219 350 doses”, a expliqué López-Gatell, précisant que la moitié arrivera à Mexico et dans la ville de Monterrey, au nord. du pays.

Le Mexique cherche à vacciner ses près de 130 millions d’habitants avec un plan déjà en cours et dont l’achèvement est prévu pour mars 2022, avec un investissement de 32 milliards de pesos (environ 1 600 millions de dollars).

Ce lundi, le Mexique a signalé 8074 nouvelles infections du coronavirus au cours des dernières 24 heures pour un total de 1 million 649502 cas confirmés, ont rapporté les autorités du ministère de la Santé.

En outre, 544 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre de décès à 141 248.

Avec ces données, le Mexique se classe au treizième rang mondial pour le nombre d’infections et reste le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, selon l’Université américaine Johns Hopkins.