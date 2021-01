COVID-19 :

Le Mexique reçoit 439000 doses de vaccin Pfizer / BioNtech 5:27

(CNN espagnol) –– Ce mardi, le cinquième envoi du vaccin covid-19, développé par Pfizer-BioNTech, avec plus de 439 000 doses, est arrivé à l’aéroport international de Mexico.

«À partir d’aujourd’hui, avec cette expédition, commence une vaccination massive qui nous place au premier rang en Amérique latine», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, après avoir reçu la cargaison.

«Nous n’avons pas oublié le reste de l’Amérique latine. Parce que le Mexique est favorable. Et nous assistons également à une accélération du processus de vaccination d’AztraZeneca, qui sera pour tous les pays d’Amérique latine. 250 millions de doses », a ajouté le responsable.

Le plan de distribution des vaccins au Mexique

Le premier envoi de ces vaccins est arrivé au Mexique le 23 décembre, avec lequel le plan national de vaccination a commencé. Le 5 janvier, un autre est arrivé avec 53 000 doses. Ces derniers vaccins ont été appliqués au personnel médical de la capitale et de l’État de Coahuila.

Le Mexique a signé un contrat avec ce laboratoire l’année dernière pour acheter plus de 34 millions de doses du vaccin. Un chiffre avec lequel il pourrait vacciner quelque 17 millions de Mexicains. Ce qui précède, si l’on tient compte du fait que deux doses sont appliquées par personne.

Ce mardi, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé qu’il s’attend à ce que 15 millions de personnes de plus de 60 ans soient vaccinées d’ici avril.

«Après avoir fini de vacciner les agents de santé, nous allons commencer à vacciner les personnes âgées, qui est l’autre groupe prioritaire. On estime que nous allons vacciner, de janvier à avril, au plus tard, 15 millions de personnes âgées », a-t-il déclaré.

“C’est une population vulnérable et, si nous vaccinions toutes les personnes âgées selon les recommandations des spécialistes, nous réduirions la mortalité due au covid-19 de 80%”, a déclaré le président mexicain lors de sa conférence matinale habituelle.

Quand López Obrador pourrait-il être vacciné?

Selon le calendrier officiel, une fois l’application du vaccin aux personnes âgées terminée, elle se poursuivrait avec les patients atteints de maladies chroniques de moins de 60 ans. Les enseignants le suivraient et ainsi de suite, selon l’âge, comme annoncé par le président. En outre, il a annoncé que 10 000 brigades, composées de promoteurs, de médecins, d’infirmières et de membres de l’armée, ont été ajoutées pour lancer le plan national de vaccination.

«Si vous me demandez quand ce serait mon tour, je pense que ce sera lorsque les personnes âgées des grandes villes se feront vacciner. Ce vaccin va me toucher, sûrement ça le sera, si le plan se réalise, ce sera CanSino et il me correspondra fin février », a répondu le président à un journaliste.

Lors de la même conférence de presse, Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a donné des détails sur le récent voyage qu’il a effectué en Argentine. L’objectif était de finaliser les détails sur le processus de production de vaccins de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca. Justement, le vaccin qui est produit ensemble. En ce sens, le premier lot de la substance arrivera dans le pays ce mardi pour être terminé dans le laboratoire privé de Liomont.

Le Mexique a des discussions avec la Russie pour les vaccins Spuntnik V

Le responsable a également déclaré qu’il avait eu des entretiens avec les autorités russes pour l’acquisition éventuelle de 24 millions de doses du vaccin Spuntnik V. Ceci, lorsque les autorités réglementaires mexicaines l’ont approuvé pour une utilisation d’urgence.

Covid-19: maximums historiques de cas au Mexique 4:27

«C’est un vaccin qui a une capacité et une efficacité similaires à celles d’autres vaccins qui ont été autorisés. Et nous revenons avec cette nouvelle pour prendre des décisions. Le président nous a demandé de procéder à la finalisation du processus de réglementation sanitaire. Le dossier est déjà en cours d’examen depuis ce week-end par Cofepris. Très prochainement, la décision concernant l’autorisation d’utilisation en cas d’urgence sera prise, comme cela s’est produit avec les deux autres vaccins », a expliqué le responsable.

Le Mexique a également conclu un accord avec la société pharmaceutique chinoise CanSino Biologics, avec laquelle il compte obtenir environ 35 millions de doses après l’autorisation du vaccin par les autorités réglementaires mexicaines.

En date de ce mardi, 87 060 doses ont été appliquées aux agents de santé au Mexique, comme annoncé par les autorités sanitaires.

Depuis le début de la pandémie, 1 541 633 cas positifs de covid-19 et 134 368 décès liés à la maladie ont été confirmés, selon le rapport du ministère de la Santé.