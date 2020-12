COVID-19 :

Au Heroico Colegio Militar, les 3000 premiers vaccins ont été appliqués au personnel médical qui s’occupe des patients COVID-19

Mexique ce dimanche a repris son protocole national de vaccination contre COVID-19[feminine en fournissant dans un complexe militaire de la capitale 3.900 nouvelles doses de Pfizer / BioNTech à personnel de santé de l’appel en première ligne.

Les agents de santé, tant dans les hôpitaux civils que militaires, ont été vaccinés dans 20 modules situés dans le Collège militaire héroïque, dans le sud de Mexico, car l’armée est en charge de la logistique du transport et de l’entretien du vaccin.

Dans ce même lieu, 1 200 autres personnes devraient être vaccinées lundi. Dans environ un mois, tous les vaccinés seront appelés pour la deuxième dose requise par le vaccin Pfizer.

À la veille, le Mexique a reçu un deuxième envoi de 42900 doses du vaccin Pfizer, dont 34125 sont allées à Mexico, la plus durement touchée par le coronavirus, et 8775 à la ville de Monterrey (Nuevo Leon).

Celles du Mexico ont commencé à s’appliquer ce dimanche au Collège militaire, tandis que ceux de Monterrey ont été transférés dans l’État voisin de Coahuila, où débutera lundi la campagne de vaccination dans le nord du pays.

Le Mexique est devenu le premier pays d’Amérique latine à fournir le vaccin Pfizer jeudi dernier, quelques minutes avant le Chili et le Costa Rica, et l’infirmière María Irene Ramírez, 59 ans, a été la première mexicaine vaccinée.

Ce jour-là, les 3000 premiers vaccins ont été appliqués au personnel médical qui soigne les patients atteints de COVID-19 et ont été distribués dans trois points de vaccination: l’hôpital général de Mexico et les complexes militaires à proximité de Querétaro et Toluca.

L’opposition a critiqué le fait que peu de vaccins sont arrivés et certains gouverneurs se sont plaints que le vaccin n’a pas encore atteint leurs États, ce à quoi le gouvernement fédéral répond qu’il s’agit encore d’une phase initiale pour «calibrer» la logistique du vaccin.

Le plan du gouvernement mexicain est d’avoir reçu 1,4 million de vaccins de Pfizer d’ici la fin janvier pour tous ses agents de santé, en donnant la priorité au personnel médical, infirmier, scientifique et de nettoyage qui travaille dans les milliers d’hôpitaux du pays qui traitent le COVID-19. .

Une fois vacciné, le Mexique souhaite immuniser le reste de la population entre février 2021 et mars 2022 gratuitement et progressivement, en fonction de l’âge et des maladies chroniques.

Pour ce faire, elle a préacheté 34,4 millions de vaccins à la société américaine Pfizer, 77,4 millions au britannique AstraZeneca et 35 millions au chinois CanSino, bien que ces deux n’aient pas encore été autorisés à être utilisés au Mexique.

