COVID-19 :

MEXIQUE – Le gouvernement a repris son plan de vaccination ce dimanche en fournissant 3900 nouvelles doses du composé Pfizer-BioNTech dans un complexe militaire de la capitale au personnel de santé de plusieurs hôpitaux du pays qui soignent les patients COVID-19.

Les agents de santé, à la fois des hôpitaux civils et militaires, ont été vaccinés dans 20 modules situés dans le 81e bataillon d’infanterie du Heroico Colegio Militar, dans le sud de la ville de Mexico, car l’armée est en charge de la logistique des transports et des soins de la vaccin.

“C’est une très belle expérience. Nous sommes venus avec une certaine peur mais, Dieu béni, nous sommes déjà prêts à combattre la guerre contre le covid”, a déclaré après avoir été vaccinée Lidia Estela Carrillo, infirmière assistante dans un hôpital de Ciudad Juárez, en état du nord de Chihuahua.

Carrillo, qui est arrivée dans la capitale avec d’autres collègues pour soutenir les hôpitaux saturés de Mexico, a été infectée par le nouveau coronavirus en juin et était “au bord de la mort”, par conséquent, lorsqu’elle a été vaccinée, elle a ressenti “la paix, la tranquillité” et une relaxation très forte “au lieu de la douleur.

À la veille, le Mexique a reçu son deuxième envoi de vaccins avec 42900 doses de Pfizer, dont 34125 sont allées à Mexico, la plus durement touchée par le coronavirus, et 8775 à la ville nord de Monterrey, Nuevo León.

Celles de Mexico ont commencé à être appliquées ce dimanche au Collège militaire, tandis que celles de Monterrey ont été transférées dans l’État nord de Coahuila, où débutera lundi la campagne de vaccination dans le nord du pays.

Le Dr Felipe Bolívar clarifie certains mythes sur le vaccin COVID-19 qui se développent autour de lui.

“(J’ai) un peu peur d’être quelque chose de nouveau, un vaccin qui en a peu et nous sommes les premiers à être vaccinés. Mais nous prenons cela comme un privilège de profiter de notre santé et de reprendre nos activités”, a déclaré Gonzalo Martínez, Médecin de l’armée, après avoir été vacciné.

L’injection lui fait «un peu mal, comme tout autre vaccin» et il doit être vigilant dans les prochaines heures pour des symptômes tels que fièvre ou douleurs musculaires. De plus, dans moins d’un mois, vous serez appelé pour la deuxième dose requise par le vaccin Pfizer.

Le Mexique est devenu le premier pays d’Amérique latine à fournir le vaccin Pfizer jeudi dernier, quelques minutes avant le Chili et le Costa Rica, et l’infirmière María Irene Ramírez, 59 ans, a été la première vaccinée du pays, accumulant 1,4 million. infections et 122 000 décès.

Ce jour-là, les 3 000 premiers vaccins ont été administrés à l’hôpital général de Mexico et sur des sites militaires à proximité de Querétaro et Toluca.

L’opposition a critiqué le fait que peu de médicaments sont arrivés et certains gouverneurs se sont plaints que le vaccin n’a pas encore atteint leurs états, ce à quoi le gouvernement fédéral répond qu’il s’agit encore d’une phase initiale pour «calibrer» la logistique du vaccin.

Le plan du gouvernement mexicain est d’avoir reçu 1,4 million de vaccins de Pfizer d’ici la fin janvier pour tous ses agents de santé.

Une fois vacciné, le Mexique veut immuniser le reste de sa population, de 130 millions d’habitants, entre février 2021 et mars 2022, gratuitement et progressivement, en fonction de l’âge et des maladies chroniques.