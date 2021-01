COVID-19 :

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé ce vendredi que, selon “les premières preuves scientifiques”, la nouvelle souche identifiée au Royaume-Uni, et qui se propage déjà de manière incontrôlable en Espagne, pourrait augmenter la mortalité jusqu’à 30%. Cette déclaration inquiétante intervient juste un jour après que le ministère de la Santé a publié un rapport dans lequel il soutient que, malgré le fait que la souche britannique présente un risque accru de transmission, «Les personnes infectées par cette variante ne courent pas de risque accru de souffrez d’une maladie grave».

La déclaration est soutenue par le document “ Circulation of VOC 202012/01 (B.1.1.7) and other variants of SARS-CoV-2 intéressant to public health in Spain ”, qui a été préparé par le Centre pour la coordination des Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) en collaboration avec des experts du Centre national de microbiologie, du Laboratoire des virus respiratoires et de la grippe, du Centre national d’épidémiologie, de l’Institut de biomédecine de Valence (CSIC) et de l’Université de Valence et FISABIO.

Il s’agit d’une “ évaluation rapide des risques ”, intitulée Santé, que le ministère a néanmoins mis un mois à publier puisque, le 14 décembre, le Royaume-Uni a signalé une augmentation de l’incidence du SRAS-CoV-2 en certaines régions de votre pays (est et sud-est de l’Angleterre et de la région métropolitaine de Londres) associées à une nouvelle variante du virus. La souche britannique a provoqué une augmentation exponentielle des infections dans le pays, de sorte que dans la deuxième semaine de 2021, le pourcentage cumulé de détection du variant sur les séquences totales en Angleterre, est estimé à plus de 76%. En Espagne, selon ce rapport de santé, ils sont déjà comptés 157 cas confirmés.

La santé soutient qu ‘”à l’heure actuelle, le risque pour l’Espagne de nouvelles introductions et disséminations est considéré comme très élevé». Mais bien qu’il explique que la variante “implique un plus grand risque de transmission, qui pourrait conditionner une augmentation de l’incidence des cas de Covid-19 »souligne également que« les personnes infectées par cette variante ne présentent un risque accru de maladie grave“, Ce qui” ne semble pas non plus affecter l’efficacité de l’immunité naturelle et, pour le moment, il n’y a aucune preuve que le variant affecte de manière significative l’efficacité des vaccins. “

Brésil et Afrique du Sud

Le rapport rassemble toutes les preuves scientifiques sur la variante apparue au Royaume-Uni ainsi que les souches d’Afrique du Sud et du Brésil, indiquant qu’aucun cas n’a été détecté dans notre pays pour le moment.

Ainsi, il faut noter que le 18 décembre, l’Afrique du Sud a annoncé la détection d’une nouvelle variante appelée 501Y.V2 (B.1.351), qui “a déplacé” les autres circulant dans ce pays depuis novembre “, qui indique qu’il peut avoir une plus grande capacité de transmission, sans qu’il y ait eu preuve d’une plus grande virulence ».

Dans le même temps, le Japon a identifié début janvier une nouvelle variante chez quatre personnes du Amazon au Brésil, un pays qui a également transféré sa présence dans la région de Manaus à la mi-décembre, “la direction de transmission est donc censée avoir été du Brésil au Japon”.

Augmentation des cas graves

Le document souligne, en ce qui concerne la souche britannique, que «bien qu’elle ne semble pas être associée à une plus grande virulence, oui, une augmentation des cas graves et des hospitalisations pourrait être observée s’il y a augmentation de l’incidence ».

Il ajoute également qu ‘”avec les données disponibles, on s’attend à ce que cela n’ait pas d’effet significatif sur l’efficacité du vaccin” bien que “des études préliminaires indiquent capacité de neutralisation inférieure d’anticorps chez les vaccinés avec des schémas incomplets ». “Mais des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer correctement l’impact de cette variante sur les vaccins disponibles”, conclut le ministère.

En tant que recommandations, les experts soulignent “la détection précoce de la circulation du variant par séquençage génomique dans les groupes cibles et la détermination de l’incidence des cas du variant dans la population”, “disposer d’un réseau de laboratoires avec capacité de séquençage intégrée au sein du système de surveillance épidémiologique qui permettent de générer des informations utiles pour la prise de décision sur les mesures de santé publique “,” appliquer les mesures de contrôle non pharmacologiques déjà utilisées pour contenir le SRAS-CoV-2 de manière intensifiée chez les personnes qui présentent ces variables d’intérêt et dans celles ayant des liens épidémiologiques connus avec des zones où la variante d’intérêt circule de manière significative “et”restreindre les déplacements aux zones où une variante d’intérêt circule de manière significative et mettre en œuvre des mesures de contrôle renforcées pour les voyageurs de ces zones.

Rien n’est dit, cependant, de la annulation de vols venant de ces régions, une mesure que d’autres pays européens prennent. Le gouvernement espagnol résiste à cette possibilité, comme il l’a également fait après que la souche britannique soit connue. Du gouvernement de la Communauté de Madrid, une lettre a été envoyée cette semaine au ministère de la Santé demandant la suspension des vols vers le Brésil et l’Afrique du Sud jusqu’à ce que la situation et l’impact de ces nouvelles variantes soient clarifiés.