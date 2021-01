COVID-19 :

Les entrées de l’étranger dans les prisons espagnoles se sont avérées être le plus grand risque de contagion de Covid pour les prisonniers tout au long de la pandémie. Nous avons eu l’exemple le plus proche dans la prison valencienne de Picassent, où après le retour du congé d’un détenu, plus de 60 infections ont été quantifiées entre détenus et agents pénitentiaires.

Selon des sources pénitentiaires, et par contre c’est logique, l’origine des flambées vient toujours de l’extérieur à travers les travailleurs, les bénévoles, les détenus qui sortent et entrent dans la prison et même le personnel médical ou les étudiants et professeurs d’université qui se rendent quotidiennement en prison. de toute l’Espagne a fait du bénévolat ou des études d’enseignement. Cependant, s’il y a une source de contagion détectée en prison, c’est l’entrée de l’extérieur des parents et amis des détenus qui ont des rencontres personnelles avec eux de façon régulière.

Cet extrême est tellement démontré qu’il convient aujourd’hui de récupérer un texte publié par le ministre de l’Intérieur Le 10 mars 2020, qui a affecté les prisons de Madrid, Álava et Logroño: «Toutes les visites qui ne sont pas effectuées via le centre d’appels sont suspendues. L’accès ne sera autorisé qu’au personnel ou aux fonctionnaires et au personnel extra-pénitentiaire dont le travail est essentiel. Mesures exceptionnelles, adoptées en coordination avec le ministère de la Santé, sera appliqué à partir de demain et aura une validité initiale de 14 jours. À ce jour, un seul positif au COVID-19 a été enregistré dans les prisons de l’Administration de l’État: celui d’un travailleur du Centre pénitentiaire de Madrid VI. “

Il y a près d’un an, la pandémie venait d’entrer en Espagne, il n’y avait pas de données sur le taux d’incidence et un seul employé pénitentiaire infecté avait été détecté. Cette semaine, l’Espagne se demande si elle sera à nouveau confinée ou non, avec un taux de presque 689 cas pour 100 000 habitants et avec plus de 2000 positifs diagnostiqués dans toutes les prisons au moins 20 prisons espagnoles ils maintiennent des visites personnelles aux prisonniers dans tout le pays malgré le Covid. Et comment est-ce possible? En théorie, ce n’est pas le cas.

OKDIARY a eu accès à une circulaire envoyée à tous les directeurs des établissements pénitentiaires du pays, et une fois lue, deux conclusions sont obtenues. Le premier qui Marlaska suit les traces du Premier ministre, qui n’est autre que de passer du commandement unique à chaque communauté autonome gérant seule la pandémie. C’est ce que les établissements pénitentiaires ont dit aux différents centres, qu’ils décident des mesures à prendre en fonction de quelles situations. L’autre conclusion est plus inquiétante et est que les directeurs de prison ignorent les recommandations. Et si vous ne faites pas attention à ce fragment obtenu à partir de ce document:

Taux recommandé: 250-300 caisses

«Il est important de prendre en compte la situation épidémiologique de la Communauté Autonome correspondante et de chaque province ou commune où se trouve le centre pénitentiaire et les localités d’où proviennent les parents et amis qui vont communiquer, en évaluant le taux d’incidence cumulé dans le dernier 14 jours.

La sous-direction générale de la santé pénitentiaire remettra périodiquement ledit tarif par provinces fournies par le CCAES. Par conséquent, en fonction de la situation épidémiologique du Centre, de la Communauté autonome et / ou de la province / commune, et plus précisément, lorsque le taux d’incidence cumulé au cours des 14 derniers jours dépasse la fourchette de 250-300 pour cent mille habitants, conformément aux indications convenues par les autorités régionales et locales correspondantes, l’adoption des mesures spécifiques jugées nécessaires pour prévenir l’impact de la pandémie à l’intérieur de l’établissement sera évaluée ».

Les mesures doivent donc être prises avec un taux d’environ 250 à 300 infections pour 100 000 habitants. Trois prisons Andalousie permettre des communications familiales et intimes avec un taux de 625 cas, en Aragon La même chose se produit et son taux est de 613 infections. Dans Baléares Vous pouvez visiter et avoir des relations intimes avec les détenus dans deux de ses trois prisons et son taux est de 653 cas pour 100000 habitants, comme dans Castilla La Mancha ou Castille et Leon, qui, malgré des taux de 1 000 et 910 cas respectivement, ont des prisons sur leur territoire où tout citoyen peut entrer pour vivre ensemble pendant quelques heures et même entretenir des relations intimes avec les détenus.

Les associations de travailleurs correctionnels assurent qu’il serait prudent de limiter les visites à des visites purement orales, par téléphone ou par cabine téléphonique, voire de prolonger leurs heures d’ouverture, mais continuer à permettre des contacts physiques aveugles dans des pièces fermées entre des personnes qui viennent de l’étranger et des détenus qui Plus tard, ils vivent avec d’autres détenus et fonctionnaires, cela ne semble pas une bonne idée de contenir l’incidence de Covid parmi les prisonniers.