le Ministère des universités, dirigé par Manuel Castells, a sélectionné un contrat pour concevoir les vidéos d’une campagne publicitaire contre Covid-19 dans les centres d’enseignement supérieur pour un ancien conseiller de Podemos. C’est une commande qui, comme le révèle OKDIARIO, est faite à la société appartenant à Javier Iváñez López, un contractant du parti violet au Congrès des députés entre 2018 et 2019.

Au lieu d’invoquer un un concours public ouvert A tous les types d’entreprises du domaine afin qu’elles présentent leurs offres respectives, le ministère des Universités n’invite que quatre entreprises liées. Dont, deux démissionnent et un autre transfère une offre 200 euros plus chère.

Le rapport sur «l’attribution du marché mineur de la campagne de communication pour le début du cursus universitaire 2020-2021» précise que l’entreprise sélectionnée par le ministère est Eh Universo Media SL pour 4 356 euros (TVA incluse) avec un délai d’exécution de seulement “20 jours”. C’est une entreprise dont le PDG et fondateur actuel est Javier Iváñez. Ceci est indiqué dans son profil sur LinkedIn et peut être confirmé dans le registre du commerce. Il s’agit d’une publication numérique qui se concentre sur la diffusion de contenu principalement sur Facebook. Il a été créé en 2017 et cumule 5,5 millions d’abonnés et 2,050 millions de vues.

Dans ses réseaux, Iváñez souligne qu’il est “PDG et fondateur d’un univers d’actualités et de divertissement en espagnol”. Il souligne que c’est un projet «100% Facebook, 100% vidéo et 100% mobile». L’entreprise a été fondée lorsque j’habitais à Paris, s’est développée avec des collaborateurs de Guadalajara (Mexique) et est maintenant basée à Madrid.

Ce diplômé d’Alicante en journalisme de l’Université Miguel Hernández d’Elche avec plusieurs diplômes de maîtrise reconnaît être l’auteur de la campagne du ministère pour sensibiliser aux mesures contre Covid-19 dans les universités et que Il a été embauché par Podemos au Congrès. Sur une base discrétionnaire, il a été choisi comme conseiller à la Chambre basse en tant qu’expert en contenu audiovisuel et gestionnaire de formats. «J’étais en charge de tous les contenus, formats et modes de communication des messages politiques sur les réseaux sociaux. Il était en charge d’une équipe de 44 personnes réparties dans quatre départements: Social Media, Video, Design et Press ».

Maintenant, comme une porte tournante, a quitté la politique et en tant qu’homme d’affaires a été embauché par le département de Manuel Castells arbitrairement. Bien que les vidéos pour transmettre aux jeunes l’importance des mesures de protection contre la pandémie ils pourraient être réalisés par des centaines d’entreprises, Le gouvernement confie la commission à une personne de sa plus grande confiance, dans la mesure où il a été engagé par Podemos pour réaliser précisément ses vidéos de propagande à court terme (moins d’une minute). Au ministère également, il y a des conseillers – qui coûtent un demi-million d’euros publics par an – et des fonctionnaires qui auraient parfaitement pu développer ces simples vidéos avec leurs propres moyens.

Le Journal Officiel des Cortes Generales recueille l’accord pour lequel il a été signé. << Conformément aux dispositions du statut du personnel des Cortes Generales, le 30 août 2018, le président du Congrès des députés a jugé bon nomme M. Javier Iváñez López, sur proposition du député José María Guijarro García, en qualité d’agent temporaire, pour le poste d’assistant à l’attention des députés du Groupe parlementaire confédéral d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea », indique le texte.

Le résultat des vidéos, comme prévu, retracé au point exact la ligne esthétique que Podemos suit. Les enregistrements mettent en évidence le bien des bourses gouvernementales ou du «soutien mutuel» entre étudiants, entre autres. Il se termine par un texte qui pourrait bien être le slogan électoral de Podemos: “Ensemble / Ensemble est possible”, est très similaire au fameux “Yes we can!” popularisé par ceux de Pablo Iglesias.

Enfin le message de «Ministère des Universités, Gouvernement d’Espagne “et le” Eh! “ la société qui a mené la campagne, ce qui est certainement étrange. Normalement, lorsqu’une entreprise développe des vidéos présentant ces caractéristiques, elle n’inclut pas sa marque dans les travaux finaux. Si l’institution qui promeut la campagne est un organisme officiel, fournissant les ressources financières nécessaires, cela n’a aucun sens pour une plateforme de contenu de s’approprier le message. Le conseiller Podemos, de cette manièreProfitez de la campagne institutionnelle pour faire connaître votre entreprise.