Coronavirus : Le ministre brésilien de la Santé fait l’objet d’une enquête en raison de la crise sanitaire à Manaus

COVID-19 :

Le voyage à travers un réservoir d’oxygène au Brésil 1:50

Sao Paulo . – Un tribunal brésilien a approuvé une enquête sur la gestion de la crise du Covid-19 par le ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, après l’effondrement de la pénurie d’oxygène la semaine dernière du système de santé de Manaus, capitale de l’état d’Amazonas.

Le juge de la Cour suprême fédérale, Ricardo Lewandowski, a donné son feu vert à l’enquête lundi. Pazuello a maintenant cinq jours pour témoigner à la police fédérale.

Le ministère de la Santé aurait été alerté le 8 janvier de l’imminente pénurie d’oxygène dans la ville, souvent essentielle pour traiter les cas graves de covid-19. Mais il n’est intervenu que le 12 janvier, selon une demande d’enquête envoyée au bureau du procureur général (PGR) par le parti politique Cidadania.

Pazuello sur la situation à Manaus

Pazuello lui-même s’est rendu à Manaus le 11 janvier, et le gouvernement fédéral a ensuite envoyé de l’oxygène supplémentaire dans la ville. Mais aucun n’était suffisant pour éviter une crise. Les hôpitaux d’Amazonas ont rapidement manqué d’oxygène et, les 14 et 15 janvier, au moins 29 patients sont décédés en raison de la pénurie, selon une enquête en cours.

REGARDEZ: La dernière variante du covid-19 du Brésil est-elle plus mortelle ou plus contagieuse? La réponse d’un biologiste

“La réalité est qu’il y a un apport d’oxygène plus faible”, a reconnu Pazuello plus tard. “Pas une interruption, mais un approvisionnement en oxygène réduit.”

Pazuello et d’autres hauts fonctionnaires fédéraux ont défendu la réaction du gouvernement aux avertissements d’une crise à Manaus, arguant que personne n’aurait pu prédire l’augmentation rapide des cas de COVID-19 qui ont submergé les hôpitaux.

«C’était une situation complètement inconnue pour tout le monde. C’était trop rapide », a déclaré Pazuello lors d’une conférence de presse mardi.

Il a ajouté que la crise sanitaire de la ville était aggravée par un certain nombre de problèmes tels que “les problèmes d’oxygène, le manque de professionnels, le manque de lits”.

Rapport du bureau du procureur général

Un rapport distinct du procureur général du Brésil a également allégué que lors du voyage de Pazuello à Manaus, il a encouragé les professionnels de la santé à adopter un kit de «traitement précoce» COVID-19 qui comprend des médicaments non éprouvés tels que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine. Depuis, le ministre de la Santé a nié avoir fait cela.

Le président de la Chambre Rodrigo Maia a déclaré lors d’une conférence de presse lundi qu’il pensait que Pazuello avait “commis un crime” non seulement en permettant au système de santé de l’État de s’effondrer, mais en promouvant des traitements inefficaces pour les cas de covid-19 à la hausse dans la ville et en ne recevant pas de vaccins pour le pays auparavant.

REGARDEZ: L’ivermectine n’est pas autorisée à prévenir ou à traiter le COVID-19 et a des effets indésirables, selon la FDA

Critique croissante

La critique croissante de la réponse à la pandémie de Pazuello à Manaus fait suite à une enquête récente de CNN Brésil, qui a révélé que le cadre supérieur Abert Bourla avait envoyé une lettre au gouvernement brésilien en septembre proposant 70 millions de doses de son vaccin, qui a été développé en collaboration avec le laboratoire pharmaceutique allemand. société BioNTech.

Mais Pfizer n’a pas reçu de réponse du gouvernement, selon CNN Brésil.

Pazuello a répondu à une demande de commentaires de CNN Brésil par une lettre ouverte disant que l’achat n’aurait frustré que les Brésiliens, car seulement 2 millions de doses auraient été livrées au premier trimestre 2021.

Il a également déclaré que certaines conditions de vente étaient inacceptables pour le gouvernement brésilien, notamment une garantie de paiement et un accord selon lequel les questions contractuelles seraient jugées par un tribunal américain, et a accusé le fabricant de drogue de “créer des situations embarrassantes pour le gouvernement brésilien, ce qui ne pas accepter les impositions du marché, qui ne seront pas non plus acceptées par les Brésiliens.

Le Brésil a commencé sa campagne de vaccination samedi dernier. Mais l’administration du président Jair Bolsonaro a fait face à des critiques croissantes pour sa mauvaise gestion de la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré plus de 8,8 millions d’infections et le deuxième plus grand nombre de décès au monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins.