La Articulation d’Estrémadure elle est toujours déterminée à trouver les excuses les plus farfelues au retard injustifié de la vaccination.

Cette semaine, le président socialiste Guillermo Fernandez Vara Il a assuré que la campagne avait été retardée jusqu’à ce que l’efficacité des vaccins soit constatée parce que la vérification de leur efficacité avait été effectuée dans un délai “extraordinairement court”, par rapport à d’autres procédés.

«C’était bien que dans les premiers jours, nous ayons attendu de voir les effets du vaccin, sous forme de réactions indésirables ou d’effets collatéraux», a déclaré Vara, essayant ainsi de justifier le retard de la communauté autonome qui préside à la réalisation du plan de vaccination qui Cela a commencé fin décembre. La région n’avait administré que 29% des 21 735 doses qu’elle avait reçues, permettant à seulement environ 6 300 personnes de se faire vacciner.

Malgré la polémique sur ces déclarations, le deuxième vice-président et ministre de la Santé, José María Vergeles, insiste sur la même ligne. Lors d’une apparition au Parlement régional pour parler précisément du processus de vaccination, Vergeles a affirmé que la vaccination dans les résidences avait été retardée en raison de cette supposée précaution. Mais le pire est arrivé ensuite: pour soutenir cette décision, il a donné comme exemple ce qui s’est passé avec le cérivastatine, un médicament anti-cholestérol qui a été approuvé dans les années 1990 et a été retiré en raison d’effets secondaires désastreux, qui a causé jusqu’à 52 morts.

“Principe de précaution”

“Il est nécessaire d’utiliser le principe de précaution dans l’administration”, a déclaré Vergeles. “Je n’ai pas les données qu’il existe une étude d’observation post-autorisation”, a-t-il ajouté, avant de conseiller: “Je vais donner un exemple et ils le recherchent s’ils le souhaitent sur Google. Recherchez la cérivastatine et lorsque vous verrez ce qui s’est passé, vous comprendrez le principe de précaution.

Le gouvernement de la Junta de Extremadura continue donc de semer le doute sur l’efficacité et l’innocuité du vaccin. Ceci malgré le fait qu’après la polémique autour de ses déclarations, Guillermo Fernández Vara s’est excusé via son profil Twitter: «Quand presque personne ne m’a compris, j’ai très mal fait. J’ai et je n’ai jamais douté des vaccins. J’avoue avoir péché la prudence. Je viens humblement m’excuser auprès du juge suprême du RRSS (réseaux sociaux) ».

critiques

Le président socialiste d’Estrémadure a été critiqué à la fois par l’opposition politique et par divers secteurs sociaux et sanitaires de toute l’Espagne.

«Compte tenu de ses déclarations sérieuses, Fernandez Vara doit répondre à ces questions: est-il responsable, avec le poste qu’il occupe, de semer le doute sur le vaccin? Est-ce qu’il laisse entendre qu’il a utilisé les premiers vaccinés, âgés et sanitaires, comme cobayes? Ou reconnaissez son mensonge », ont-ils dénoncé du Parti populaire.

«Ce vaccin a été approuvé dans un délai exceptionnellement court et il fallait être prudent pour voir comment les premiers vaccinés réagissaient», avait assuré Vara lors d’une conférence de presse. Il a également montré sa «préoccupation» et son «obsession» de pouvoir vacciner dans les 21 jours ceux qui ont déjà reçu la première dose. Malgré les critiques, il a insisté: “Maintenant que nous finissons de vacciner dans les résidences et que nous commençons notamment la vaccination des personnels de santé, je confirme notre prudence dans les premiers jours”.

“Si Ayuso l’avait dit, ils la tueraient”, a déclaré la présidente du PP de la Communauté valencienne, Isabel Bonig.

De Podemos, partenaires du PSOE dans le gouvernement de Pedro Sánchez, ils ont également attaqué Fernández Vara: «Donner des ailes aux approches négationnistes et anti-scientifiques et remettre en question le vaccin est peut-être la chose la plus irresponsable qu’un président autonome puisse faire au milieu d’une épidémie. Si c’est dans le territoire le plus infecté par habitant, il n’a pas de nom », a déclaré le porte-parole parlementaire de la formation, Pablo Echenique.

Pandémie déclenchée

L’Estrémadure traverse une situation très délicate en termes de propagation de la pandémie. C’est la communauté autonome la plus à risque de contagion, à une grande distance du reste des régions.

L’incidence cumulée pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours est de 1 167,36, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, soit plus du double de la moyenne nationale. En outre, 67 personnes sont décédées la semaine dernière. L’occupation des lits de soins intensifs avec les patients Covid est de 25%.